Die SV Guntamatic Ried trennte sich heute Freitag, 1. Juli, im dritten Testspiel von 1860 München in Windischgarsten mit einem 1:1 (0:1). Torschützen: 41. Tallig (1860); 88. Birglehner

Im dritten Testspiel konnten Wießmeier & Kollegen den zweiten vollen Erfolg unter Dach und Fach bringen.

Ried-Trainer Christian Heinle: „Wir hatten Top-Bedingungen und konnten alles durchziehen“

„Es war ein typisches Vorbereitungsspiel. Wir haben einige Dinge probiert. Einige sind uns schon sehr gut gelungen, bei anderen müssen wir noch weiter arbeiten. Man hat den Umfang unseres Trainingsprogramms in diesem Spiel gemerkt. Aber es war ein sehr gutes letztes Testspiel und eine super Abrundung eines gelungenen Trainingslagers“, sagte SVR-Cheftrainer Christian Heinle. „Wir hatten ein sehr intensives Trainingslager mit sehr vielen Einheiten. Das Spiel gegen den Ball war dabei der Schwerpunkt. Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, hatten wir Top-Bedingungen und konnten alles durchziehen, so wie wir es geplant hatten. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit des ganzen Teams und der Mannschaft. Wir haben jetzt drei Wochen Training hinter uns und sind voll im Plan. Es braucht natürlich noch Zeit, bis alles so automatisiert abläuft, wie wir es uns vorstellen. Wichtig ist, dass wir stabil in die Meisterschaft starten können. An Details werden wir noch arbeiten, damit wir noch besser werden. Wichtig ist auch die Eingliederung der Spieler aus den unteren Ligen und der Akademie. Es dauert natürlich ein bisschen, bis sie sich an das Tempo bei den Profis gewöhnt haben. Matthias Gragger und Robin Ungerath machten diese Woche ihr eigenes Programm. Ich hoffe, dass sie am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Julian Turi hat sich gegen 1860 die Schulter ausgekegelt. Da müssen wir jetzt erst schauen, wie es ihm genau geht. Sechs Spieler aus der Akademie waren beim Trainingslager mit dabei: Belmin Beganovic, Diego Madritsch, Jonas Mayer, Felix Dietinger, Dominik Stöger und Philipp Birglehner. Alle haben sich super präsentiert. Für die meisten von ihnen war es das erste Abtasten im Profibereich. Es soll auch ein Zeichen für die ganze Akademie sein: Wenn man gut arbeitet, wird man auch belohnt.“

Münchner gehen in Führung

Aufgrund starker Regenfälle wurde der Testspielkracher zwischen der SV Guntamatic Ried und dem TSV 1860 München nicht wie geplant um 17:00 Uhr, sondern erst um 18:00 Uhr angepfiffen. Die erste Aktion in der Begegnung verbuchte die Mannschaft aus Bayern. Nach einem Fehler im Aufbauspiel erkämpfte Lakenmacher den Ball, setzte diesen jedoch hauchdünn am SVR-Kasten vorbei. Auch mit zunehmender Fortdauer waren die Deutschen optisch gesehen die dominierende Mannschaft, aber da die Abwehrkette der Wikinger gut verteidigte waren Torchancen absolute Mangelware. Bis zur 21. Minute: Boyamba zirkelte das runde Leder aus spritzen Winkel knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite landete die Kugel nach einer Monschein-Vorlage vor den Füßen von Michael Martin. Der SVR-Kicker zog sofort ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs durften die Münchner jubeln. Erik Tallig (41.) versenkte den Ball zum 0:1-Vorsprung im Kasten.

SVR gleicht aus

Die Innviertler kamen gut aus der Kabine. Christoph Monschein vergab den ersten Abschluss in Durchgang zwei. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch weder die Kicker der SV Ried noch jene des TSV 1860 München sorgten für Gefahr. Bis zur 66. Minute: Stefan Nutz zirkelte seinen Freistoß zwar gut über die Mauer, die doch das Runde landete neben dem Eckigen. Kurz vor Spielende gelang den Riedern der verdiente Ausgleichstreffer. Philipp Birglehner vollendete den Ball zum 1:1-Ausgleichstreffer über die Linie.

Aufstellung SV Ried:

Wendlinger (61./Radlinger), Ziegl (80./Mayer), Lackner (61./Jovicic), Monschein (61./Chabbi), Martin (46./Wießmeier), Pomer (61./Seiwald), Turi (75./Birglehner), Mikic, Nutz (75./Cosgun), Plavotic (61./Weberbauer), Stosic (61./Ungar).

Bereits absolvierte Testspiele:

SV Guntamatic Ried – Slovan Bratislava 0:3 (0:0)

Tore: 55. Zmrhal, 65. Krizan, 81. Drazic

SV Guntamatic Ried – Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)

Tore: 55. Monschein (Elfmeter), 68. Nutz

Das weitere Vorbereitungsprogramm für die Saison 2022/23

(Stand vom 1. Juli, kurzfristige Änderungen möglich)

Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli: Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly)

Freitag, 8. Juli, 14.30 Uhr: Testspiel gegen SV Horn im „alten“ Rieder Stadion

Freitag, 8. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Ujpest Budapest im Rahmen des Kick-offs zur neuen

Saison in der „josko ARENA“ in Ried

Samstag, 16. Juli: UNIQA ÖFB Cup 1. Runde gegen den FC Stadlau

Sonntag, 24. Juli, 17.00 Uhr: Meisterschaftsauftakt Admiral Bundesliga SK Rapid Wien – SV Guntamatic Ried

