Austria Wien gewinnt das dritte Testspiel der Saison-Vorbereitung gegen die Vienna mit 3:0. Muki Huskovic gelang bei seinem Startelf-Comeback ein Doppelpack, Dominik Fitz traf vom Elfmeterpunkt. Weiter geht es am Mittwoch mit dem Testspiel gegen AS Monaco in Portugal.



Trainer Manfred Schmid: „Ich bin sehr zufrieden, die Abläufe haben schon gut funktioniert. In der Vorbereitung ist es wichtig, dass wir die neuen Spieler integrieren, wir müssen noch die letzte Abstimmung finden, aber die Mannschaft harmoniert schon recht gut. Wir freuen uns sehr auf das nächste Testspiel gegen AS Monaco, das ist eine tolle Geschichte, bei der wir einiges ausprobieren können.“



Haris Tabakovic und Aleksandar Jukic sind leicht angeschlagen und wurden vorsichtshalber geschont, Marco Djuricin ebenso, er unterzieht sich am Montag noch weiteren Untersuchungen. Ansonsten fehlten Georg Teigl (krank), Ziad El Sheiwi, Matan Baltaxa und Marko Raguž (alle verletzt).



Die Austria kam durch einen Direkt-Freistoß von Dominik Fitz (12.) zu einer ersten guten Chance. Muki Huskovic, der sein Startelf-Comeback feierte, erzielte nach Vorarbeit von Reinhold Ranftl und Andreas Gruber sehenswert per Fallrückzieher aus kurzer Distanz das 1:0 (20.). Fünf Minuten später fand der 19-jährige Stürmer nach scharfem Querpass von Gruber die nächste Top-Chance vor.



Nach einer halben Stunde erhöhte Fitz nach Foul an Ranftl per Elfer auf 2:0. Gruber war bei einem Huskovic-Stanglpass schon einschussbereit, wurde aber noch im letzten Moment entscheidend gestört. Für das 3:0 sorgte dann erneut Huskovic, der einen Fitz-Corner per Kopf verwertete (36.). Kurz vor der Pause hatte die Vienna die erste Torchance, Austria-Torhüter Christian Früchtl war zur Stelle (44.).



Nach einer Stunde brachte Trainer Manfred Schmid mit Marvin Martins, Dario Kreiker, Can Keles und Manuel Polster vier Neue ins Spiel. In der Schlussviertelstunde sammelten auch noch Billy Koumetio, Armand Smrcka und Matteo Meisl Spielminuten. Die Austria hatte durch Kreiker (73.), Vucic (78.) und Koumetio (79.) Chancen auf einen höheren Sieg. Torhüter Kos und Innenverteidiger Koumetio bewahrten die Veilchen in den Schlussminuten bei einer Doppelchance der Vienna vor einem Gegentor.



Aufstellung von Austria Wien: Früchtl (61. Kos); Handl (75. Meisl), Mühl (75. Koumetio), Galvao; Ranftl (61. Martins), Braunöder (75. Smrcka), Holland, Fischer (61. Kreiker); Gruber (61. Keles), Huskovic (66. Vucic), Fitz (61. Polster).

Tore: Huskovic (20., 36), Fitz (30)

Fotocredit: Admiral/GEPA