Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung spielte der LASK gegen den rumänischen Erstligisten FC Rapid Bukarest. Im Peter Lisec Stadion in Hausmening konnten sich die Athletiker mit einem 2:0- Erfolg durchsetzen. Die Tore erzielten Marin Ljubicic (12‘) und Thomas Goiginger (39‘).

Der LASK startete gut in die Partie und ging durch den Premierentreffer von Neuzugang Marin Ljubicic bereits in der 12. Minute in Führung. Florian Flecker setzt sich auf der rechten Seite gut durch und bringt den Ball zur Mitte. Der gegnerische Goalie klärt zunächst. Der Ball springt genau vor die Füße von Marin Ljubicic. Unsere Nummer 11 muss das Leder nur noch über die Linie drücken. In der 39. Minute erhöhte Thomas Goiginger dann auf 2:0. Diesmal lief der Angriff über die rechte Seite. Rene Renner bringt den Ball gut zur Mitte, wo Thomas Goiginger richtig steht. In der Pause wechselte Didi Kühbauer erstmals. Marvin Potzmann kam für Rene Renner neu ins Spiel und Felix Luckeneder für Philipp Ziereis. In der zweiten Halbzeit hatte Rapid Bukarest mehr Spielanteil, aber der LASK ließ nichts zu. Auch die Athletiker fanden noch Chancen vor, jedoch nichts mehr Zwingendes und somit endete die Partie 2:0.

So spielte der LASK: Schlager, Ziereis (45. Luckeneder), Renner (45. Potzmann), Ljubicic (58. Sabitzer), Jovicic (70‘ Valencia), Hong (58. Michorl), Stojkovic (70‘ Würdinger), Goiginger (70‘ Kadlec), Flecker (58. Nakamura), Horvath (58. Schmidt), Boller (58. Sako)

Tore: Marin Ljubicic (12‘), Thomas Goiginger (39‘)

Gelbe Karte LASK: Marvin Potzmann

Didi Kühbauer, Cheftrainer:

„Die Jungs haben es angesichts der Hitze und des straffen Trainingsprogramms unter der Woche heute im Spiel gut gemacht. Sie haben hinten wenig zugelassen und vorne noch die ein oder andere Chance liegen gelassen. Man hat wieder gesehen, dass es in die richtige Richtung geht und trotzdem auch Dinge gibt, an denen wir noch arbeiten müssen. Alles in allem war es ein guter Test.“

Fotocredit: LASK