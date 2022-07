Der zuletzt zu den Young Violets Austria Wien verliehene Raphael Schifferl unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag über 3 Jahre. Damit bindet der RZ Pellets WAC das nächste Eigengewächs langfristig an den Verein.

Raphael Schifferl war bereits im Nachwuchs bei den Wölfen aktiv und absolvierte auch einen Großteil der Akademie-Ausbildung beim WAC. Nach dem Abgang aus der Akademie konnte der gebürtige Lavanttaler bei den Amateuren in der Regionalliga erste Erfahrung im Kampfmannschaftsfußball sammeln. Die vergangene Spielzeit verbrachte der 22-jährige Innenverteidiger auf Leihbasis bei den Young Violets Austria Wien, wo er auf 26 Einsätze in der 2. Liga kam. Ab sofort streift Schifferl, der einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschreibt, wieder das Trikot der Wölfe über.



Robin Dutt: "Wir freuen uns, dass wir nach einjähriger Leihe das Eigengewächs Raphael Schifferl wieder bei uns im Team haben."



Raphael Schifferl: "Nach den sehr guten Gesprächen mit Robin Dutt bin ich froh wieder beim Wolfsberger AC zu sein und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben werden."

Die Tinte ist trocken ✍️https://t.co/inVrgh2FaF — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 5, 2022

Fotocredit: Gerhard Pulsinger