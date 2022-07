Im vorletzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung trifft der LASK in Windischgarsten auf den deutschen Drittligisten 1860 München. Das Spiel endet mit 1:1(0:0), Thomas Goiginger erzielt den Treffer für die Schwarz-Weißen. Neuzugang Efthymios Koulouris feiert in der zweiten Halbzeit sein LASK-Debüt.

Die Linzer übernahmen in der Anfangsphase klar das Kommando und erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus: Nach Eckball von Peter Michorl sorgte Felix Luckeneder für den ersten Torschuss der Partie, Sechzig-Keeper Marco Hiller parierte mit gutem Reflex (6.). Eine Minute später musste der Rückhalt der Münchner erneut eingreifen und einen Schuss aus der Drehung von Peter Michorl über die Latte lenken – der Mittelfeldmotor des LASK war zuvor von Keito Nakamura bedient worden. Der Japaner fand wenig später selbst zwei Chancen vor: Nachdem Hyun-seok Hong Sturm-Neuzugang Marin Ljubicic per Laufpass auf Reisen schickte, stand Nakamura an der zweiten Stange eigentlich goldrichtig – die Hereingabe von Ljubicic setzte er allerdings ebenso knapp neben das Tor wie in der 20. Minute einen Versuch aus knapp 20 Metern.

Der TSV 1860 München wurde erst in der 33. Minute richtig gefährlich: Mittelstürmer Meris Skenderovic nötigte LASK-Torhüter Tobias Lawal zu einer Flugeinlage, als sein Kopfball nur hauchzart an der Stange vorbeistrich. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Tore erst im zweiten Durchgang

Bis auf Mittelstürmer Marin Ljubicic schickte Cheftrainer Didi Kühbauer im zweiten Durchgang eine runderneuerte LASK-Elf aufs Feld. Der TSV kam gefährlicher aus der Kabine, Christopher Lannert fand in der 52. Minute die bis dato größte Chance der Gäste vor, LASK-Torhüter Nikolas Polster lenkte seinen Schuss mit den Fingerspitzen gerade noch neben das Tor.

In der 59. Minute folgte der elfte Wechsel aufseiten der Athletiker: Mit Efthymios Koulouris feierte der am Dienstag verpflichtete Mittelstürmer sein LASK-Debüt, er ersetzte Marin Ljubicic. Quasi zeitgleich fiel dann der erste Treffer des Abends: Münchens Fynn Lakenmacher kam zentral vor dem Tor an den Ball, fackelte nicht lange und setzte den Ball unhaltbar in die untere linke Ecke – die Führung für 1860.

Efthymios Koulouris trat in der 68. Minute erstmals in Erscheinung: Nach Assist von Alexander Schmidt, der im offensiven Mittelfeld auflief, verzeichnete der Neo-Schwarz-Weiße seinen ersten Torabschluss – der Gäste-Keeper parierte. Zwei Minuten später durften die Linzer den Ausgleich bejubeln: Thomas Goiginger setzte sich am linken Strafraum-Eck sehenswert durch und setzte den Ball via Innenstange ins Tor. Der Ausgleich war zugleich das letzte Highlight der Partie – der LASK und 1860 München trennten sich mit 1:1.



So spielte der LASK: Lawal (46. Polster) – Stojkovic (46. Würdinger) , Ziereis (46. Sako), Luckeneder (46. Boller), Potzmann (46. Renner) – Jovicic (46. Valencia), Michorl (46. Schmidt), Hong (46. Horvath) – Flecker (46. Thomas Sabitzer), Ljubicic (59. Koulouris), Nakamura (46. Goiginger)

Tore: Goiginger (70.); Lakenmacher (60.)

Gelb: Boller (81.), Sabitzer (89.); Verlaat (84.)

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„Die heutige Partie war ein weiterer guter und aufschlussreicher Test für uns - leider konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und waren die spielbestimmende Mannschaft - die nötigen Tore sind uns allerdings nicht geglückt."

Fotocredit: Admiral/GEPA