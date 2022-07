Stefano Surdanovic sammelte in der vergangenen Saison erste Bundesliga-Erfahrung für Admira Wacker und erzielte für den Club aus der Südstadt in 14 Spielen zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor. Der 23-Jährige ist offensiv flexibel einsetzbar, bevorzugt aber die Position im zentralen offensiven Mittelfeld direkt hinter der Spitze. Insgesamt bringt der Serbe, der in Österreich geboren und aufgewachsen ist, neben seinen Bundesliga-Einsätzen die Erfahrung von 100 Zweitliga-Spielen mit. Die meisten Spiele absolvierte er für den FC Blau-Weiß Linz. Er erzielte dabei zwölf Treffer und bereitete 22 Tore seiner Mitspieler vor.

Surdanovic wurde in der Nachwuchsabteilung von Hertha Wels ausgebildet, ehe er in die Akademie nach Ried wechselte. 2017 schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung in den 2. Liga-Kader der Oberösterreicher. Im Sommer 2019 wechselte er zum FC Blau- Weiß Linz, wo er mit dem Meistertitel 2020/21 seinen größten Erfolg feiern durfte.

In Lustenau unterschreibt Stefano Surdanovic einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Stefano Surdanovic

„Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zur Austria nun geklappt hat. Ich durfte letzte Saison in der Rückrunde schon erste Erfahrungen in der Bundesliga sammeln und kann es kaum erwarten, dass in der neuen Saison viele neue in Lustenau dazukommen und wir gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Die Spiele in Lustenau waren von der Atmosphäre immer top und ich denke, dass es in der Bundesliga noch besser wird. Das Ziel Klassenerhalt steht natürlich über allem, aber trotzdem wollen wir frech und selbstbewusst auftreten, um dem ein oder anderen Großen ein Bein zu stellen.“

Jetzt neu! Stefano Surdanović! Der offensive Mittelfeldspieler hat letzte Saison für Admira Wacker in der Bundesliga gespielt und hat über 100 Einsätze in der #LigaZwa. Willkommen! Alle Infos: https://t.co/txsquod2Vy

______

🟢⚪️#ALU #AustriaLustenau #inundaut oder #inandout? pic.twitter.com/aoTORl5T2B — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 7, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL BUNDESLIGISTEN

Fotocredit: SC Austria Lustenau