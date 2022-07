Im letzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung muss sich die SV Guntamatic Ried gegen Újpest Budapest mit 2:4 geschlagen geben.

SVR geht früh in Front

Die Schützlinge von Christian Heinle starteten couragiert in die Begegnung. Bereits nach wenigen Minuten kam Christoph Monschein (2.) nach einer Nutz-Vorlage an die Kugel, doch die Abwehrkette der Gäste agierte blitzschnell und bugsierte den Ball aus der Gefahrenzone. In der 5. Spielminute durften die schwarz-grünen-Kicker jubeln. Nach einer Angriffsaktion gelang es Upjest Budapest zunächst die Aktion zu bereinigen, doch Julian Wießmeier (5.) stand goldrichtig und jagte das runde Leder zum 1:0-Vorsprung in den Kasten. Die Oberösterreicher waren auch in der Folge die aktivere Mannschaft und sorgten immer wieder für Gefahr. Wie zum Beispiel in der 17. Minute: Christoph Monschein setzte die Kugel nur um Haaresbreite am Tor vorbei. In den darauffolgenden Minuten verbuchten zwar sowohl die Innviertler als auch die Kicker aus Ungarn stets Nadelstiche, aber wirklich nennenswerte Chancen wurden auf keiner Seite notiert. Bis zur 30. Minute. Nach einer Pomer-Vorlage kam Marcel Ziegl an die Kugel, doch dessen Abschluss wurde von einem Gäste-Kicker geblockt, sodass es nicht gefährlich wurde.

Budapest dreht die Partie

Der Ujpest FC erhöhte in der Schlussphase des ersten Durchgangs den Druck und wurde dafür belohnt. Zunächst sorgte Miroslav Bjelos (44.) für den Ausgleichstreffer. Der Offensivexpress der Gäste war nun so richtig auf Betriebstemperatur, denn rund 60 Sekunden später landete das runde Leder abermals vor den Füßen von Miroslav Bjelos. Der Ujpest-Kicker (45.) zog sofort ab – 1:2.

Torreicher zweiter Durchgang

Die SV Ried kam gut aus der Kabine. Nach 54 gespielten Minuten durften die Anhänger der schwarz-grünen-Kicker wieder jubeln. Stefan Nutz versenkte die Kugel aus rund 25 Metern unhaltbar in die Maschen. Es entwickelte sich eine Phase in der die Hausherren zwar den Ton angaben, jedoch nicht wirklich zwingend wurden. Genau in jener Phase, in der die SVR die Partie dominierte, schlugen die Gäste zu. Abdulaye Yahaya vollendete den Ball zum 2:3-Vorsprung über die Linie. Die Männer von Christian Heinle versuchten weiter, die Partie an sich zu reißen. Das Team aus Bundapest stand jedoch weiterhin äußerst kompakt und ließ nur wenig zu. Kurz vor Spielende setzte Diaby (90.) mit dem Treffer zum 2:4 den Schlusspunkt in einer umkämpften Partie.

Bereits am Nachmittag: Niederlage gegen Horn

Bereits am Nachmittag traf die SV Guntamatic Ried auf den Zweitligisten SV Horn. In einer intensivgeführten Begegnung unterlagen die schwarz-grünen-Kicker den Niederösterreichern mit 0:1. Den Treffer des Zweitligisten erzielte Markus Wallner

SV Guntamatic Ried:

Radlinger - Ziegl, Lackner, Monschein, Wießmeier, Gragger (45./Ungar), Pomer (86./Akrap), Mikic, Nutz, Plavotic, Stosic

Torschützen:

Für Ried: Julian Wießmeier (5.), Stefan Nutz (54.), für Ujpest: Miroslav Bjelos (44., 45.), Abdoulaye Yahaya (74., 90.)

Die SVR muss sich gegen den Újpest FC mit 2:4 geschlagen geben. pic.twitter.com/nl7o32YSIl — SV Ried 1912 (@svried1912) July 8, 2022

Fotocredit: Harald Dostal