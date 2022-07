Das letzte Testspiel der Sommervorbereitung endet mit 0:0 gegen Eintracht Frankfurt. Gegen den amtierenden Europa-League-Sieger behauptet sich der LASK gut, ein Tor sollte beiden Teams nicht gelingen.

Bei bestem Fußballwetter bestritt der LASK am Samstagnachmittag seinen offiziellen Saison-Kickoff. Mit Eintracht Frankfurt gastierte der amtierende Europa-League-Sieger mit Trainer Oliver Glasner in der Raiffeisen Arena. Die Frankfurter erwiesen sich als der erwartet starke Testspielgegner und stellten den LASK vor durchaus knifflige Aufgaben. Den ersten Warnschuss feuerte Linksaußen Filip Kostic in der 13. Minute ab, der Ball ging knapp übers Tor. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit der Gäste wehrten sich die Schwarz-Weißen tapfer und ließen kaum zwingende Chancen zu.

Auf der Gegenseite fand der LASK in der 32. Minute seine beste Chance vor: Ein Eckball von Peter Michorl landete über Umwege bei Branko Jovicic, der per Seitvolley aus spitzem Winkel abzog – SGE-Torwart Kevin Trapp parierte. Kurz darauf wurde auch die SGE gefährlich: Zunächst setzte Kristian Jakic einen Ball aus aussichtsreicher zentraler Position weit über das Tor (35.), dann ließ Kostic das Gebälk mit einem Gewaltschuss erzittern, ehe Rafael Borré den Abpraller zum vermeintlichen 0:1 verwertete (37.). Doch Evan Ndicka war zuvor mit der Hand am Ball gewesen, somit war der Treffer regelwidrig.

Schlager hält Remis fest

In Hälfte Zwei kam die Eintracht mit elf neuen Spielern aufs Feld, die Spielanteile verteilten sich in der Folge etwas ausgeglichener. Unverändert blieb, dass beide Teams diszipliniert verteidigten und sich dementsprechend wenig Gelegenheiten auftaten. Die erste gute Chance fand schließlich Florian Flecker vor: In der 60. Minute für Keito Nakamura ins Spiel gekommen, kam er Sekunden nach seiner Einwechslung zum Abschluss und zwang den eingewechselten Keeper Diant Ramaj zur Parade.

Es dauerte knapp zwanzig Minuten, ehe der LASK in der 81. Minute wieder vor dem Tor auftauchte: Thomas Goigingers Eckball landete bei Jan Boller, der allerdings nicht genug Druck hinter seinen Kopfball brachte. Den Schlusspunkt setzte die Eintracht in der 90. Minute: Mittelstürmer Lucas Alario kam nach Hereingabe von links im Fünfmeterraum an den Ball und hatte das Siegtor am Fuß, doch Alexander Schlager konnte die Situation entschärfen und hielt somit das Unentschieden gegen den Europacup-Sieger fest.

Das Testspielprogramm des LASK ist damit abgeschlossen, das erste Pflichtspiel steigt am Samstag, den 16. Juli (18 Uhr) auswärts gegen den SC Schwaz im ÖFB-Cup.

So spielte der LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis (60. Boller), Luckeneder, Renner (76. Potzmann) – Hong (76. Sabitzer), Michorl, Jovicic – Horvath (46. Goiginger), Ljubicic (60. Koulouris), Nakamura (60. Flecker)

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„Wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, das hat man speziell im ersten Durchgang ganz deutlich gesehen. Ein jeder von uns hat alles versucht, um seine Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen und Frankfurt das Leben schwer zu machen. Im zweiten Durchgang sind wir dann mutiger geworden, haben die Räume besser zugestellt und konnten so das Spiel offen gestalten. Unter dem Strich war es ein sehr guter Test gegen eine sehr gute Mannschaft."

Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL BUNDESLIGISTEN

Fotocredit: www.sport-bilder.at (Harald Dostal)