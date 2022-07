Die WSG Tirol trifft am morgigen Dienstag zum Abschluss ihrer vierwöchigien Sommervorbereitung der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 im fünften und letzten Testspiel auf den Tiroler Regionalligisten SV Wörgl (Ankick in Wörgl: 19 Uhr). Für Chefcoach Thomas Silberberger und sein neuformiertes Team die ultimative Standortbestimmung vor dem Pflichtpartie-Auftakt am kommenden Freitag im Uniqa-ÖFB-Cup, Runde 1.

Nach drei eindrucksvollen Siegen (14:1 vs. SG Kirchberg, 2:0 vs. 1. FC Nürnberg - siehe Foto mit dem argentinischen WSG-Stürmer-Neuzugang Lautaro Patricio Rinaldi - und 3:2 vs. Universitatea Craiova) zu Beginn der Vorbereitung, kassierten die Wattener zuletzt gegen den von Niko Kovac trainierten deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg eine 1:7-Schlappe.

Die Silberberger-Schützlinge sind morgen bei der "Generalprobe" von Anpfiff an gefordert, geht es doch im letzten Test der Vorbereitung auch darum, sich für die Startelf in Cup (Freitag, 15. Juli, Neusiedl am See, 19 Uhr) und Meisterschaft (Sonntag, 24. Juli, West-Derby bei Aufsteiger SC Austria Lustenau, 17 Uhr) zu empfehlen.

Die Partie in Wörgl wird am Dienstag um 19 Uhr angepfiffen.

Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL-BUNDESLIGISTEN

🏟 𝗗𝗲𝗿 𝗔𝗯𝗼-𝗩𝗲𝗿𝗸𝗮𝘂𝗳 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁: Ab dem morgigen Montag können die Dauerkarten für die Bundesliga-Saison 2022/23 erworben werden. Mit der Familientribüne auf der Nordseite gibt es ab sofort eine zusätzliche Tribüne für Groß und Klein!



🗞️ https://t.co/zZOPAtRWc8 pic.twitter.com/A611emXJkU — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 10, 2022

Fotocredit: WSG Tirol