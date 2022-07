Ein Youngster kommt, einer geht beim SCR Cashpoint Altach. So vermeldet der ADMIRAL Bundesligist aus Vorarlberg um Neo-Chefcoach Miroslav Klose mit Alexis Tibidi seinen neunten Neuzugang im Sommer, während Noah Bitsche verliehen wird. Der 18-jährige Franzose Tibidi wird vom deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen, wo der Mittelstürmer in der vergangenen Saison seine ersten Bundesligaerfahrungen sammelte. Demgegenüber erhält der 19-jährige, defensive Mittefeldspieler Noah Bitsche in der Saison 2022/2023 Spielpraxis in der Admiral 2. Liga. Der Ludescher wird für ein Jahr an Vorwärts Steyr verliehen.

Alexis Tibidi wechselte im vergangenen Sommer vom Nachwuchs des FC Toulouse zur U19-Bundesligamannschaft der Schwaben, kam dort allerdings nur neunmal (vier Treffer / fünf Assists) zum Einsatz.

Seine starken Leistungen wurden bereits im Verlauf der Herbstsaison 2021/22 mit einer „Beförderung“ in den Bundesligakader honoriert, wo Tibidi im November 2021 gegen Borussia Dortmund debütierte. Insgesamt absolvierte der 18-jährige Franzose in der zurückliegenden Spielzeit 13 Erstligaeinsätze für den VfB Stuttgart, bei dem er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht. Tibidi wird ab sofort ins Mannschaftstraining des CASHPOINT SCR Altach einsteigen und erhält die Rückennummer 29.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Alexis Tibidi verfügt über besondere Anlagen und Fähigkeiten, die er beim VfB Stuttgart bereits mehrfach zeigen konnte. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten und dabei hatte unser Cheftrainer einen großen Anteil daran. Alexis kann mit seiner Dynamik und seinen fußballerischen Qualitäten den Unterschied ausmachen. In Altach erhält er die Plattform, dies auf Bundesliganiveau regelmäßig unter Beweis zu stellen.“



Neuzugang Alexis Tibidi: „Ich freue mich sehr darüber, beim SCR Altach die Möglichkeit zu bekommen regelmäßig Spielzeit zu sammeln. Ich treffe hier auf einen Trainer, von dem ich als Angreifer sehr viel lernen kann und auch möchte. Das Umfeld, welches ich hier vorfinde, bietet mir alles was ich brauche.“

Steckbrief:

Name: Alexis Tibidi

Geburtsdatum: 03.11.2003

Nationalität: Frankreich

Position: Mittelstürmer

Noah Bitsche aus dem Ländle nach Oberösterreich

Noah Bitsche war im vergangenen Sommer von der Akademie Vorarlberg nach Altach gewechselt, wo er bislang vorwiegend bei der Juniors-Mannschaft eingesetzt wurde. Am 22. Spieltag feierte der 19-Jährige sein Debüt und den bis dato einzigen Einsatz in der Österreichischen Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg.

Bitsches Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach läuft noch bis Saisonende 2022/23 und beinhaltet eine Option auf Verlängerung um eine weitere Spielzeit.



Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Noah Bitsche hat in seiner ersten Saison im Erwachsenenfußball eine gute Entwicklung genommen und konnte mit den Einsätzen bei der Juniors Mannschaft zusätzlich Spielzeit sammeln. In Steyr hat Noah eine gute Plattform, um einen weiteren Schritt zu machen und sich zu beweisen, was wir ihm voll und ganz zutrauen.“





Steckbrief:

Name: Noah Bitsche

Geburtsdatum: 29.01.2003

Nationalität: Österreich

Position: Zentrales Mittelfeld

Beim SCRA seit: 01.07.2021

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS

𝐙𝐰𝐞𝐢𝐭𝐛𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐫 @OEFBL 🔝



In der CASHPOINT Arena ist nur der Rasen grün! 😜

Der dafür umso saftiger: Die Spieler der @OEFBL haben den Untergrund im Schnabelholz zum zweitbesten der gesamten Liga gewählt.



➡️ https://t.co/GfADwkGMeJ pic.twitter.com/KJiJcPtMhE — SCR Altach (@SCRAltach) July 10, 2022

Fotocredit: SCR Altach