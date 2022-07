Die SV Guntamatic Ried ist als Sprungbrett und Förderung für Talente bekannt. Mit der neuen Saison hat es wieder einer aus der Akademie der Innviertler in den ADMIRAL Bundesliga-Kader geschafft: Philipp Birglehner. Der 23-jährige Linksbeiner nahm dabei einen außergewöhnlichen ("Um"-) Weg ein, wirkte in der vergangenen Spielzeit nicht nur bei den "Jungen Wikingern" in der Regionalliga Mitte, sondern auch auf der Geschäftsstelle der SVR. Um nun den (Quanten-) Sprung vom Büro auf die Bundesliga-Bühne zu schaffen...und sich im Ligaportal-"Give-me-Five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) zu äußern.

Wie die anderen elf Bundesligisten freut sich auch die SV Guntamatic Ried, wenn es endlich wieder los geht. Zunächst am kommenden Wochenende mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup, wo der Vorjahres-Finalist aus dem Innviertel am Samstag beim FC Stadlau (17 Uhr) gastiert. Ehe es eine Woche später in der ADMIRAL Bundesliga zum Auftakt zum SK Rapid Wien, mit den Ex-Rieder Offensivkräften Marco Grüll & Ante Bajic, ins Allianz Stadion geht (Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr. Nach zwei Auftritten in der Fremde folgt dann das Heimspiel-Doppel gegen Aufsteiger Austria Lustenau (Samstag, 30. Juli, 17 Uhr) sowie Vizemeister SK Sturm Graz (Samstag, 6. August, 17 Uhr). Womöglich mit der Bundesliga-Premiere von Philipp Birglehner? Der selbstbewusste und ehrgeizige, ehemalige Nachwuchsspieler der SV Ried wird sich bestimmt den auf ihn zukommenden Aufgaben professionell stellen...so wie nachfolgend im Interview. Nach Lehrjahr im Büro, nun Lehrjahr in Bundesliga Ligaportal: Hallo Philipp. Vergangene Saison hatten wir wiederkehrend Kontakt, als Du bei Ligaportal für die Stadionzeitung der SV Ried den Ergebnis-Tipp eingeholt hast. Dein Tätigkeitsprofil wird sicher noch mehr beinhaltet haben. Was waren Deine Aufgaben auf der Geschäftsstelle und welche Erfahrungen nimmst Du aus diesem Jahr mit?

Philipp Birglehner: Ich war bei der SV Guntamatic Ried im Marketing tätig und speziell zuständig für die Heimspiel-Organisation. Alles was da anfällt... Stadion-Broschüre und die Aufteilung im VIP-Bereich, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und darüberhinaus war ich auch noch für die Betreuung der Social Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter. Ich habe sehr viel aus dieser Zeit mitnehmen können und viele Erfahrungen sammeln können, was rund um so ein Bundesligaspiel überhaupt passiert und gemacht werden muss. Von daher war diese Zeit sehr lehrreich für mich.

Ligaportal: Und nun der Quantensprung von den Jungen Wikingern bzw. Büro in den Bundesliga-Kader der SV Ried. Wie lief das mit Deinem ersten Profivertrag, kam da Sportdirektor Thomas Reifeltshammer und/oder Chefcoach Christian Heinle auf Dich zu und mit 23 Jahren bist Du ja auch ein Spätberufener im Profifußball? "Nicht typisch, dass man mit 23 Jahren ersten Profivertrag unterschreibt" Philipp Birglehner: Es war so, dass ich mit Thomas Reifeltshammer und Wolfgang Fiala ein Gespräch hatte, sie mir ihre Überlegungen mitteilten und mich in der neuen Saison in den Bundesliga-Kader hochziehen möchten. Dass das natürlich auch in Absprache mit Trainer Christian Heinle ist und ich durch die Leistungen, die ich bei den Jungen Wikingern in der ganzen Saison erbracht habe, sowie auch bei den zwei Vorbereitungsspielen in der Winterpause bei den Profis, wo ich schon dabei war, sie mir die Chance ermöglichen wollen, dass ich quasi in den Bundesliga-Kader aufrücken kann. Von dem her war ich natürlich sehr froh darüber.

Ja, ich glaube es ist nicht so typisch, dass man mit 23 Jahren den ersten Profivertrag unterschreibt. Nichtsdestotrotz habe ich mir das, glaube ich, durch die harte Arbeit auch verdient.

Ligaportal: Und nun bist Du mittendrin statt nur dabei. Wie liefen Deine ersten Wochen als Profifußballer, respektive die Vorbereitung ab. Wie hast Du sie erlebt inklusive Trainingslager im "Fitness-Tempel" Hotel Dilly in Windischgarsten, über den ja auch internationale Klubs ins Schwärmen geraten?

Philipp Birglehner: Die Vorbereitung lief bis jetzt ziemlich gut. Wir hatten wirklich sehr gute Trainingsbedingungen. Egal, ob das in Ried oder dann auch in Windischgarsten war. Wir konnten uns wirklich sehr gut auf die Saison vorbereiten. Es waren natürlich ein paar Einheiten im Kraftbereich dabei, aber auch sehr viele im taktischen Bereich, sodass wir jetzt dann gut vorbereitet ins erste Pflichtspiel am Samstag gegen Stadlau gehen können.

"Das erste Profitor ist immer was Spezielles"

Ligaportal: Wobei eure Testspiel-Resultate in der Vorbereitung eher durchwachsen waren - siehe auch Bundesliga-Sommer-Testspiele - allerdings sind Ergebnisse im Rahmen einer Vorbereitung auch nicht überzubewerten. Immerhin war bei den erzielten drei Gesamt-Toren der SV Ried eines von Dir dabei, der späte 1:1-Ausgleich gegen den TSV 1860 München. Was war das für ein Feeling, Dein erstes Tor im Profikader und wie bilanzierst Du Deine Leistungen in den Testspielen generell?

Philipp Birglehner: Das erste Profitor ist immer was Spezielles. Das ist dann auch egal, ob man das mit 17 oder 23 Jahren macht. Das Feeling bleibt trotzdem immer gut. Ich weiß, man darf das jetzt nicht zu sehr überbewerten. Es war ein Testspiel. Nichtsdestotrotz hat es mich sehr gefreut, dass ich mit meinem Tor der Mannschaft helfen konnte und wir dadurch noch das Unentschieden gegen 1860 München erreicht haben.

Über meine Leistungen bin ich in den bisherigen Testspielen zufrieden. Wir haben doch auch gegen sehr gute Gegner gespielt, wie Slovan Bratislava oder Olympiakos Piräus, die auch im internationalen Fußball vertreten sind. Von daher war ich schon mit meinen Leistungen zufrieden, weiß aber auch, dass immer Verbesserungspotenzial herrscht und dass ich mich, speziell in den nächsten Wochen, auch noch verbessern muss in gewissen Bereichen. Aber ich bin überzeugt davon, dass mir das auch mit der Zeit immer besser gelingen wird.

Ligaportal: Wir haben in der vergangenen Saison ja medial den ´Doppelpass´gespielt und Du hast mich bei SVR-Heimspielen wiederholt nach Bundesligaspiel-Prognosen gefragt, jetzt frage ich Dich...wie siehst Du zum einen die Perspektiven der SV Ried in der kommenden Bundesliga-Saison und Deine eigenen auf einen Startelf-Einsatz? Das erste Liga-Match ist bei Rapid Wien...vor sicher großer Kulisse im Allianz Stadion Dein Bundesliga-Debüt zu geben, eventuell gar gegen den über Deine Seite kommenden Ex-Rieder Ante Bajic....was glaubst Du?

Philipp Birglehner: Ich glaube, dass die Bundesliga wieder sehr eng sein wird. Mit einer Ausnahme: Red Bull Salzburg. Es wird wieder jedes Spiel eng werden. Wir werden versuchen, dass wir trotzdem in jedem Spiel auf Sieg spielen. Da wird sich zeigen, für was es sich ausgeht. Wenn es die Top-6 werden, wäre es optimal und super. Aber wenn es nicht erreicht werden sollte, ist es auch kein Beinbruch. Dann werden wir versuchen, den Klassenerhalt so schnell als möglich zu fixieren.

Wenn uns im Cup-Bewerb wieder so was gelingen sollte wie letztes Jahr, wäre das natürlich super und für den Verein eine Riesensache.

Für meine Chancen weiß ich das ganz realistisch einzuschätzen. Ich komme trotzdem erst von der Regionalliga und es ist schon nochmal ein großer Sprung Richtung Bundesliga. Aber ich glaube schon, dass ich mit der Zeit schon meine Chance bekommen werde. Vielleicht nicht am Anfang gleich, doch ich werde bis zu der Chance weiter hart arbeiten. Wenn sie dann kommt, werde ich versuchen, dass ich sie so gut als geht nütze und mich für weitere Aufgaben empfehle.

Ligaportal: Danke und viel Erfolg, Philipp!

Zur Person Philipp Birglehner

Geboren: 23.11.1998 in Vöcklabruck

Position: Abwehr - linker Verteidiger, alternativ linkes Mittelfeld. Linksfuß

Ausbildungen: Sport-HAK, Studium Sport- und Event-Management (Bachelor)

Hobbies: Tennis

Fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo

Fußballerische Stärken: Aufbauspiel, Übersicht, linker Fuß, Standards.

Fußballerische Stationen: Union Vöcklamarkt (Jugend), AKA SV Ried (2012-2016), Union Vöcklamarkt (2016-2021), SV Ried II (2021/2022), SV Ried Profis (2022/2023).

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

