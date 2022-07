Vor der Pflichtspiel-Premiere der neuen Saison 2022/2023 mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup am kommenden Wochenende feierten die ADMIRAL Bundesligisten FK Austria Wien und WSG Tirol gelungene Generalproben gegen Regionalligisten. Während die Violetten vier Tage vor der Pokal-Partie gegen den FC Wels den Ost-Regionalligisten FC Marchfeld Donauauen mit 4:0 besiegte, wobei Romeo Vučić mit einem Triplepack herausstach, fertigten die Wattener (am Freitag im Cup in Neusiedl am See) den amtierenden Regionalliga Tirol-Vizemeister SV Wörgl gar mit 10:1 ab. Justin Forst gelang dabei ein lupenreiner Hattrick.

Früher Doppelpack durch Youngster

Austria Wien bot gegen den FC Marchfeld Donauauen vor allem jenen Spielern die Möglichkeit sich zu präsentieren, die in der bisherigen Vorbereitung noch weniger die Chance dazu hatten. So starteten unter anderem Neuzugang Billy Koumetio in der Innenverteidigung, Florian Wustinger als "Sechser", Manuel Polster am Flügel sowie Romeo Vučić an vorderster Front.

Der 19-jährige Stürmer war es auch, der die Veilchen in der 4. Minute aus kurzer Distanz früh in Front schoss und platziert abschloß, nachdem das FAK-Eigengewächs den Ball mit dem Rücken zum Tor verarbeitete. Knapp zehn Minuten später stand Romeo Vučić nach einem Stanglpass von Matthias Braunöder goldrichtig und erhöhte auf 2:0.

Marchfeld, mit den zwei Austria-Legenden Thomas Flügel (Trainer) und Ernst Baumeister (Sportdirektor) als Verantwortliche, fand nur schwer ins Spiel und konnte der Austria wenig bis gar nicht gefährlich werden. Auf der Gegenseite wiederum fehlte oft nicht viel, die beste Chance auf den dritten Treffer vergab Braunöder freistehend im Strafraum.

Aller guten Dinge sind drei: Romeo Vučić

Zur Pause kamen Matteo Meisl, Routinier & Rückkehrer James Holland und Armand Smrcka neu in die Partie, der Torschütze blieb aber derselbe: Vučić schlug in der 55. Minute erneut zu. Nach einer Stunde war für den 1,88-Meter-Mittelstürmer dann Schluss und Muharem Husković kam neu im Spiel, wie auch FC Schalke 04-Leihspieler und Österreich-Rückkehrer Reinhold Ranftl, der Ex-LASKler Andreas Gruber sowie Manfred Fischer.

Nach einer feinen Kombination durch die gegnerische Defensive schloss Husković zum 4:0 ab (78.). Das fünfte Tor verhinderte die Latte, als Fischer nach einer Freistoßflanke von Smrcka zu genau zielte (87.).

Chefcoach Manfred Schmid: "Wir haben heute bewusst jenen Spielern die Chance gegeben, die sich noch nicht so zeigen konnten – und ich finde, sie haben sich gut präsentiert. Es war in Summe ein guter Test gegen einen starken Gegner, wir können zufrieden sein. Schön war auch, mit Thomas Flögel einen alten Teamkollegen getroffen zu haben. Jetzt freuen wir uns, dass es am Samstag mit dem Cup los geht."

Austria Wien – FC Marchfeld Donauauen 4:0 (2:0)

Austria, 1. HZ: Kos - Martins, Mühl ©, Koumetio, Kreiker - Wustinger, Braunöder - Polster, Jukić, Keles - Vučić

Austria, 2. HZ: Kos - Martins © (Ranftl 60.), Meisl, Koumetio, Kreiker (Fischer 60. ©) - Wustinger, Holland - Polster, Smrcka, Keles (Gruber 60.) - Vučić (Husković 60.)

Tore: Vučić 4., 13., 55., Husković 78.

Erfolgreiche Generalprobe! 💪🏻



Wir gewinnen das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen den SV Wörgl mit 10:1. Justin #Forst schnürt bei der Premiere der neuen Auswärtswäsch’ einen Hattrick, Neuzugang Nik #Prelec gelingt zwei Minuten nach seiner Einwechslung das Debüttor! 🟢⚪️ pic.twitter.com/I9onwAlY3K — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 12, 2022

Fünftes Testspiel, vierter Sieg für WSG Tirol

Drei Tage vor dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup in Neusiedl am See (Freitag, 19 Uhr) fertigt Bundesligist WSG Tirol Regionalliga Tirol-Vizemeister SV Wörgl mit 10:1 ab. Neuzugang Nik Prelec traf dabei zum ersten Mal.

Ein Kantersieg zu Beginn der Vorbereitung (14:1 gegen den SC Kirchberg), einer am Ende. Die Saisonvorbereitung von Bundesligist WSG Tirol endete damit ebenso erfreulich, wie sie begonnen hat. Der 10:1-Erfolg über den Zweitplatzierten der letztjährigen Regionalliga Tirol war die erhoffte Reaktion auf das 1:7 gegen den deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg.

21-Minuten-Hattrick von Justin Forst - trotz 10 Toren bemängelt Silberberger Chancenverwertung!

Youngster Justin Forst zeigte sich nach seinem Ausflug zur U19-EM in guter Verfassung und netzte gleich drei Mal ein, Sommerneuzugang Lautaro Rinaldi traf zwei Mal. Und auch der jüngste Neuzugang der WSG, Nik Prelec, durfte sich gleich in seinem ersten Spiel im WSG-Dress als Torschütze feiern lassen. Der 21-jährige Slowene, der in Halbzeit 2 für Rinaldi eingewechselt wurde, benötigte gerade Mal vier Spielminuten dafür.

Am kommenden Freitag startet die WSG mit dem Erstrundenspiel zum Uniqa ÖFB-Cup in Neusiedl in See (19 Uhr) in die Saison.

WSG Tirol: Oswald (46. Schermer); Bacher, Behounek (46. Jaunegg), Stumberger (46. Dosch), Schulz (46. Geris); Rogelj (46. Ranacher), Müller (46. Naschberger), Blume (46. Üstündag), Ogrinec (46. Tomic), Prica (46. Forst), Rinaldi (46. Prelec).

SV Wörgl - WSG Tirol 1:10 (0:5) - Sportzentrum Wörgl

Tore: Ozüyer (89.); Rinaldi (20./27.), Prica (40.), Schulz (44.), Rogelj (45.), Prelec (49.), Forst (57./75./77.)

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Am Ende bin ich mit dem Auftritt im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben 21 Spieler zum Einsatz gebracht. Die Spieler haben das gespielt, was ich sehen wollte. Das einzige, was zu bemängeln ist, war die Großchancenverwertung, denn mit dem 10:1 war Wörgl eigentlich noch gut bedient. Da wurden einige Sitzer noch grob fahrlässig vergeben. Daran gilt es zu arbeiten. Ansonsten war der Auftritt eine Wiedergutmachung für Samstag.“

