Nach Testspielen gegen Neusiedl (3:1), Lafnitz (5:2), AEK Larnaka (2:3) und Celtic (3:3) startet der SK Rapid am Freitag um 18:30 Uhr (live auf ORF Sport Plus) beim Regionalligisten SK Treibach im Rahmen der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cup in die Pflichtspiel-Saison 2022/23. Die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer absolviert heute Donnerstag noch ein Nachmittagstraining im Körner Trainingszentrum powered by VARTA und reist direkt danach per Bus nach Kärnten.

Fix nicht die Reise mitmachen können die bekannten verletzten bzw. rekonvaleszenten Spieler (darunter Dejan Petrović, Roman Kerschbaum, Lion Schuster, Ferdy Druijf und mit Maximilian Hofmann auch einer der Kapitäne, der allerdings seit Anfang dieser Woche wieder das volle Programm im Mannschaftstraining mitmachen kann), auch die nach ihrer Teilnahme an der UEFA U19 Europameisterschaft erst seit dieser Woche wieder im Training stehenden Spieler – darunter Yusuf Demir oder Leopold Querfeld – sind noch kein Thema.

Cheftrainer Ferdinand Feldhofer sagt im Vorfeld des Spiels: „Ohne respektlos sein zu wollen ist klar, dass wir über die Favoritenrolle vor diesem Spiel nicht diskutieren müssen. Wir möchten in Treibach ein gutes Spiel liefern und bei den Gastgebern gar keine Hoffnung auf eine Überraschung aufkommen lassen. Natürlich haben wir alle verfügbaren Informationen über unseren Auftaktgegner eingeholt und sind gut vorbereitet.“

Für einen Neuzugang ist der Cup-Auftakt eine Rückkehr in die engere Heimat, Innenverteidiger Michael Sollbauer ist in der Nähe von Treibach aufgewachsen und meint im Vorfeld der Partie: „Treibach ist nur rund 20 Minuten von meinem Elternhaus entfernt, ich habe dort in meiner Jugend unzählige Turniere gespielt und ich kenne natürlich sehr viele Leute im Ort. Die Treibacher bereiten ein echtes Fest vor, ich konnte auch noch einige Karten für Familie und Freunde besorgen und freue mich sehr auf die Partie, die schnell ausverkauft war. Besonders wird auch das Wiedersehen mit dem Coach der Treibacher, Rudi Perz war mein erster Trainer im Erwachsenenfußball, damals bei den Amateuren bei Austria Kärnten. Wir wollen morgen auf alle Fälle keine Überraschung erleben, Treibach wird uns in ihrem kleinen Hexenkessel sicher das Leben schwermachen wollen, aber wir möchten natürlich aufsteigen. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel machen, uns auf unsere Stärken konzentrieren und sicher in die nächste Runde einziehen werden“, so der grün-weiße Kärntner.

Fotocredit: Richard Purgstaller