Der TSV Egger Glas Hartberg ist im Pokalbewerb in der ersten Runde zu Gast beim Landesliga-Meister der Vorsaison und Aufsteiger (mit langfristigen Ambitionen) in die Regionalliga Mitte DSV Leoben. Ankick in der KAIF Arena im Stadion Leoben/Donawitz ist morgen Freitag, 15. Juli 2022 um 19 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Steirer Jakob Semler.

Nach einer bislang ruhigen Sommervorbereitung möchten Swete, Heil & Co. gegen das Hochofenballett aus der zweitgrößten Stadt der Steiermark erfolgreich in die Saison starten. Unsere Mannschaft ist zwar in der Favoritenrolle, aber der Cup hat eigene Gesetze und ein heißer Kampf ist zu erwarten. Für den Aufstieg müssen unsere Blau-Weißen 100% abrufen.

Cheftrainer Klaus Schmidt vor dem Steirer-Derby: "Wir eröffnen morgen die Saison gegen Leoben. Das ist ein Gegner, der hochinteressant ist. Die Mannschaft hat eine hervorragende Saison gespielt und ist zu Hause über eine lange Zeit ungeschlagen. Wir werden aber mit unserer Erfahrung und Routine auf jeden Fall dagegenhalten. Das Spiel hat eine Brisanz, weil die Leobener unbedingt die Sensation schaffen wollen und ein volles Haus für eine großartige Stimmung sorgen wird. Zusammengefasst kann man sagen, dass es ein echter Cup-Kracher wird und so wünscht man sich das zum Saisonstart."

Am Freitag (19 Uhr) beginnt die neue Saison mit dem ersten Pflichtspiel in der Obersteiermark.



Fotocredit: Admiral/GEPA