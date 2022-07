Die WSG Tirol trifft am kommenden Freitag (19 Uhr) in der ersten Runde zum ÖFB-Cup auf den SC Neusiedl am See 1919. Auf die Tiroler wartet eine mühsame Anreise und ein undankbarer Gegner.

Am kommenden Freitag, im Idealfall kurz vor 21 Uhr, im weniger idealen bis zu 45 Minuten später, wird man bei der WSG Tirol wissen, wo genau man steht. Wie man die teils hervorragenden Ergebnisse der Vorbereitung einstufen darf. Und wie die Neuen im Team im Wettkampfmodus funktionieren. Dann nämlich ist die erste Cuprunde geschlagen. Von einem Cup, den WSG-Tirol-Coach Thomas Silberberger ähnlich ernst nehmen will, wie jenen im Vorjahr – als Oswald & Co. erst im Achtelfinale dem LASK (1:2) unterlegen waren.

Mit dem SC Neusiedl bekam man nicht nur eine mühsame, über 500 Kilometer lange Anreise, sondern auch einen ausgesprochen schweren Gegner zugelost. Der Fünftplatzierte der abgelaufenen Regionalliga Ost, der im Vorjahr in Runde 1 über die Hürde Admira Wacker stolperte, wird seit kurzem vom Tiroler Stefan Rapp trainiert

Die Partie in Neusiedl wird am Samstag um 19 Uhr angepfiffen.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Wir nehmen den Cup maximal ernst. Ein Regionalliga-Ost-Verein ist mit Sicherheit immer eine schwierige Auftakthürde, weil man nicht weiß, wo der Gegner wirklich steht. Ich erwarte mir von meinem Team, dass wir dominant auftreten. Wenn wir zu Beginn unsere ersten ein, zwei Topchancen nicht nutzen, kann es aber auch schnell ein Cup-Fight werden. Den wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wollen in Neusiedl ähnlich auftreten, wie zuletzt in Wörgl, dann werden wir diese Hürde schaffen. Aber wir sind gewarnt und nehmen den Gegner maximal ernst.“

🚌 Alles einsteigen: Die UNIQA ÖFB Cup-Reise beginnt! pic.twitter.com/SQEWRMYJZ6 — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 14, 2022

Fotocredit: Admiral/GEPA