Wie der SC Austria Lustenau am Freitag in seiner Klubaussendung vermeldet, verliert der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger einen weiteren Leistungsträger aus dem vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Jahr. So verlässt "Publikumsliebling" Wallace Menezes dos Santos die Vorarlberger und wechselt nach Kroatien zum HNK Gorcia.

Der 24-jährige Brasilianer verlässt den SC Austria Lustenau nach 2 ½ Jahren. Der Mittelfeldspieler kam im Februar 2020 von Maruinense an den Rhein und trug das Austria-Dress in 70 Pflichtspielen.

Wallace jubelte in dieser Zeit über elf Tore und acht Vorlagen. Mit seinen Dribblings und sehenswerten Treffern begeisterte er immer wieder das Publikum im Reichshofstadion. Bei seinem neuen Club HNK Gorcia aus Kroatien unterschreibt der 1,79-Meter große Mittelfeldspieler, der noch bei Austria Lustenau noch einen Vertag bis Juni 2023 hatte, ein Arbeitspapier bis Sommer 2025.

Die Vorarlberger in ihrer Klubaussendung: "Die Verantwortlichen des SC Austria Lustenau wünschen Wallace für seine Zukunft nur das Beste und hoffen, dass er bei seiner neuen Herausforderung sein volles Potential zeigen kann."

Fotocredit: FC Liefering via Getty