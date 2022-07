Austria Wien, Dritter der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison, startet am morgigen Samstag - ab 17:15 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - beim Viertligisten FC Wels in die neue Saison 2022/23. Die Vorfreude auf die erste Runde im Uniqa-ÖFB Cup ist groß, die Motivation mindestens genauso hoch. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Veilchen, Trainer Manfred Schmid fordert dennoch allerhöchste Konzentration. Schiedsrichter: Markus Hameter.

Die letzten Wochen waren hart, brachten die Veilchen zum Schwitzen. Nach den Testspielen gegen den SKN St. Pölten, den FCM Traiskirchen, den First Vienna FC, die AS Monaco und den FC Marchfeld steht nun aber endlich das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Die Veilchen gastieren in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs beim FC Wels.

"Die Vorfreude ist sehr groß, mein Trainerteam und die Spieler können es kaum erwarten, das erste Pflichtspiel zu absolvieren", so Chefcoach Manfred Schmid vor der Abfahrt am Freitagnachmittag in die oberösterreichische Messestadt, Heimat von Austria-Investor Jürgen Werner.

Klar ist für Schmid: "Das ist für uns auf keinen Fall ein Test für das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Salzburg. Wir nehmen den Cup sehr ernst und das von Anfang an."

"Unsere Qualität auf den Platz bringen"

Der OÖ-Traditionsklub FC Wels ist vergangene Saison denkbar knapp und erst am letzten Spieltag aus der Regionalliga Mitte abgestiegen und 2022/23 wieder in der viertklassigen OÖ Liga unterwegs. In den ersten drei Vorbereitungsspielen gab es gegen den ATSV Neuzeug ein torloses Remis, gegen den SK Kammer und Bad Hall setzte es für das junge Team von Neo-Trainer Mujo Candic zwei Niederlagen.

Die Austria ist jedenfalls klarer Favorit, unterschätzt wird die Aufgabe allerdings mit Sicherheit nicht. Schmid: "Wir sind gut beraten, voll fokussiert in dieses Spiel zu gehen und unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Bei allem Respekt vor dem FC Wels, wir müssen auf uns schauen und eine Top-Leistung bringen. Gelingt uns das, werden wir keine Probleme haben und können Selbstvertrauen tanken."

Große Kulisse in HUBER Arena erwartet

Die Gastgeber erwarten mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher in der HUBER Arena. Restkarten sind vor Ort erhältlich (Vollpreis 15 Euro, Ermäßigt 10 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei).

Nachdem die Parkplätze rund um das Stadion limitiert sind, bittet der FC Wels um eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von Wien aus ist der Welser Hauptbahnhof mit Zügen der ÖBB und der Westbahn in rund zwei Stunden erreichbar. Vom Bahnhof aus fährt die Buslinie 3 direkt zur HUBER Arena.

Es geht wieder los! Austria Wien trifft morgen im @oefb1904 Cup auf den FC Wels. 😎



🗯️ Manfred Schmid: "Die Vorfreude ist groß, wir nehmen den Cup aber auch sehr ernst. Wir sind gut beraten, unsere Qualität auf den Platz zu bringen."



👉 https://t.co/h9EAbgPyoS#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 15, 2022

Fotocredit: FAK/Heinz_Köhler