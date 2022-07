Der LASK trifft am Samstag, den 16. Juli (Ankick: 18 Uhr), im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auswärts auf den Tiroler Regionalliga West-Meister SC Schwaz. In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups strebt der ADMIRAL Bundesligist aus Oberösterreich einen guten Start in die neue Spielzeit an.

Die erste Bewährungsprobe der neuen Saison führt den LASK nach Tirol: In der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups gastieren die Schwarz-Weißen beim Tiroler Regionalligisten SC Schwaz. Die Unterinntaler haben eine äußerst erfolgreiche Saison hinter sich und holten sich souverän den Meistertitel der Regionalliga West.

Bundesliga- und zweitligaerfahrener Abwehrchef bei SCS

Maßgeblich daran beteiligt war SCS-Toptorjäger Patrick Knoflach, der 12 Treffer beisteuerte. Der erfahrenste Mann der Gastgeber ist Innenverteidiger Sandro Neurauter. Der 30-Jährige wechselte in der Vorsaison von der WSG Tirol nach Schwaz – für Wattens bestritt er 19 Bundesliga- und 62 Zweitliga-Spiele. Im Vorjahr gelang den Tirolern im ÖFB-Cup mit einem 1:0-Sieg gegen Zweitligist SV Horn der Sprung in die zweite Runde, dort war gegen den SKN St. Pölten nach einer 2:3-Niederlage Endstation.

Das Duell am Samstag wird zwar das erste Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und SC Schwaz, an Cup-Spiele gegen Klubs aus der Regionalliga West haben die Schwarz-Weißen aber bislang durchwegs gute Erinnerungen: Gegen den SV Wörgl siegte der LASK vor zwei Jahren mit 3:0 und auch gegen den FC Kitzbühel (1:0, 2017) und den TSV St. Johann (6:5 n. E., 2015) setzten sich die Linzer durch.

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Gegen Schwaz wollen wir einen guten Saisonstart hinlegen und eine ansprechende Leistung zeigen. Die Sommervorbereitung ist gut verlaufen, die Mannschaft hat mitgezogen und wir konnten an einigen Dingen arbeiten. Aus den Testspielen konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen – ab morgen geht es darum, das Ganze auf dem Platz umzusetzen.“

Es fehlen: Anselm, Balic, Celic, Letard, Twardzik, Wiesinger (Stand Freitag, 15. Juli).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at