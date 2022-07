Pascal Müller erhält seinen ersten Profivertrag beim ADMIRAL Bundesligisten RZ Pellets WAC. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird mit einem Kontrakt über 3 Jahre ausgestattet. Die Lavanttaler gastieren zum Pflichtspielauftakt der neuen Saison 2022/2023 am Sonntag in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup beim Salzburger Regionalligisten SV Kuchl (Ankick: 17 Uhr).

WAC-Chefcoach Robin Dutt freut sich über den nächsten "Jungwolf" in seinem Bundesliga-Kader.

Bereits in der abgelaufenen Saison durfte Müller, der beim WAC die gesamte Akademie durchlief, regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Nachdem er auch in der Vorbereitung auf die neue Saison zu überzeugen wusste, wird dies nun mit seinem ersten Profivertrag im Lavanttal belohnt.

In der vergangenen Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 20 Spiele für die WAC-Amateure in der Regionalliga Mitte. Der gebürtige Osttiroler wird bei den Profis mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Pascal Müller: "Ich bin sehr froh darüber, den Sprung zu den Profis geschafft zu haben. Damit ist aber nur der erste Schritt getan, denn nun gilt es mich stetig weiterzuentwickeln und mir regelmäßig Einsatzminuten zu erarbeiten."



Christian Puff, Vize-Präsident: "Es freut uns besonders, dass wir wieder ein junges Talent aus den eigenen Reihen in den Profikader aufnehmen konnten. Damit haben wir unser Ziel, junge Spieler in unserer Akademie auszubilden und über die Amateurmannschaft an die Profis heranzuführen, ein weiteres Mal erreicht."

Fotocredit: Pulsinger