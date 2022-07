Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg höchstpersönlich eröffnete die neue Pflichtpartie-Saison 2022/2023. Und zwar am Freitagnachmittag ab 16:30 Uhr in der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup im Parkstadion in Zell am Ziller, wo die Roten Bullen dem Tiroler Regionalligisten SV Fügen vor großer Kulisse dank der Tore der Stürmer Benjamin Šeško & Junior Adamu sowie Defensivakteur Ignace Van der Brempt eine 0:3-Niederlage zufügten. Der Drittligist wehrte sich dabei tapfer!

Wie bereits im vergangenen Juli in ÖFB-Cup-Runde 1 in Wels, als der FC Red Bull Salzburg beim 4:1-Sieg gegen den Regionalligisten FC Hertha Wels zwischenzeitlich gar den 1:1-Ausgleich hinzunehmen und sich mit diesem Resultat zur Halbzeit zu begnügen hatte, brauchten die Roten Bullen auch in Zell am Ziller gegen den SV Fügen ihre Anlaufzeit.

Benjamin Šeško permanent torgefährlich

In der 4-5-1-Grundausrichtung stand der Regionalligist in Halbzeit 1 sehr gut gegen die hochfavorisierten Jaissle-Schützlinge, die in der 5. Min. die erste Toptorchane vorfanden. Sommer-Neuzugang Fernando spielte von links einen scharfen Pass in die Mitte, der nur kurz abgewehrt werden konnte, der Nachschuss von Benjamin Šeško wurde dann auf der Linie von Fügen-Verteidiger David Egger geklärt.

Nun nahm das Duell Fahrt auf, woran auch der Außenseiter seine Anteile hatte. Und wie: Nach einem weiten Ball kam die Kugel zu Matteo Steiner, der völlig freistehend am Tor der Salzburger vorbeischoß. Im Gegenzug war es wieder Benjamin Šeško, der an der Salzburger Führung dran war, jedoch in Schlussmann Schiestl seinen Meister fand. Im dritten Anlauf durfte der 19-jährige Slowene dann endlich jubeln. Schlussmann Schiestl war nach diversen Glanztaten nach einer Flanke von Wöber, der heute Kapitän war, der Ball weggesprungen, Šeško stand goldrichtig und staubte zur fälligen Salzburger 1:0-Führung ab (20.).

"Teufelskerl" Schiestl brachte Rote Bullen zur Verzweiflung

Hernach hatte der Torschütze die Megachance zum 2:0! Nach einem weiten Ball von Pavlovic war Wöber wieder Assistgeber, brachte den Ball von links vor das Gastgeber-Gehäuse, wo Šeško aus 5 Metern vor dem leeren Tor den Ball verfehlte (34.). Danach zeichnete sich Goalie Patrick Schiestl noch gegen Fernando und beim Nachschuss gegen Nicolas Capaldo (41.) sowie Maximilian Wöber (45.+1) aus.

Will nach langer Verletzungspause mit der neuen Saison wieder angreifen: Angreifer Sekou Koita.

Nach dem Seitenwechsel wollte der österreichische Serienmeister schnell für klare Verhältnisse sorgen, doch auch der eingewechselte Schweizer Okafor scheiterte - und das gleich doppelt - an SVF-Keeper Schiestl (54.). Mit fortlaufender Spieldauer wuchs die Dominanz der übermächtigen Bullen mehr und mehr an. Der eingewechselte Koita verfehlte aus spitzem Winkel noch knapp (66.), ehe wieder der heutige Linksverteidiger Maximilian Wöber, der heute eher Linksaußen spielte, eine seiner ambitionierten Hereingaben brachte (72.).

Sehenswerter Salzburger Spielzug bringt nach 75 Minuten 0:2

Doch wieder wurde die Aktion durch die vielbeinige Fügener Abwehr entschärft, der Regionalligist wehrte sich heroisch. Doch das 2:0 lag längst "in der Luft"....zunächst überlupfte Noah Okafor nach Seiwald-Zuspiel Schlussmann Schiestl noch, das Spielgerät flog allerdings auch über das Tor. Im Netz landete die Kugel dann nach einer sehenswerten Salzburger Kombination: Koita bedient Wöber, der legt überlegt quer für Junior Adamu, der nurmehr einzuschieben braucht - 0:2 (75.). In dieser Schlussviertelstunde erhöhte Außenverteidiger Ignace Van der Brempt im Anschluss an einen Cornerball zum 0:3-Endstand (84.).

Job done! ✅

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 15, 2022

SV Fügen - FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Freitag, 15. Juli 2022, 16:30 Uhr, Parkstadion Zell am Ziller, SR: Arnes Talic

SV Fügen (4-5-1): Patrick Schiestl - David Egger (K), Marco Told, Sebastian Siller, Matteo Steiner (59. Manuel Jochriem), Velibor Keser, Christian Gschösser (88 Alexander Madersbacher), Servan Bingöllü (81. Yannik Funk), Alexander Kohler (59. Matthias Madersbacher), Stephan Kuen, Alexander Gründler (81. Stefan Hussl). Trainer: Thomas Luchner.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Philipp Köhn - Ignace Van der Brempt, Oumar Mickaël Solet (86. Bernardo), Strahinja Pavlović, Maximilian Wöber (K, 86. Andreas Ulmer) - Nicolás Capaldo, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard (46. Sekou Koita), Luka Sucic - Fernando dos Santos Pedro (46. Noah Okafor), Benjamin Šeško (69. Junior Adamu). Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 0:1 (20.) Šeško, 0:2 (75.) Junior Adamu, 0:3 (83.) Van der Brempt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty