12 der 32 Spiele in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup waren für Freitag terminiert. Über die Partien der ADMIRAL Bundesligisten FC Red Bull Salzburg, TSV Hartberg und dem Kantersieg von Austria Klagenfurt haben wir bereits an anderer Stelle berichtet. Nachfolgend kompakt die restlichen Partien. In denen der SK Rapid Wien bei Regionalligist SK Treibach "last Minute" in Min. 94 durch Routinier Burgstaller zum 1:0-Sieg kam, während die WSG Tirol beim Drittligisten SC Neusiedl am See gar erst in der Verlängerung und dank Doppelpack von Joker Forst mit 3:1 weiterkam. In einer Partie gab es keinen Sieger, weil Spielabbruch.

Erzielte das erste Pflichtspieltor für die WSG Tirol in der neuen Saison 2022/2023: Abwehrspieler Raffael Behounek, der mit seinem Treffer zum 1:1 die Wattener in die Verlängerung rettete, ehe dann Youngster Justin Forst als Joker per Doppelpack stach.

SK Treibach vs. SK Rapid 0:1 (0:0)

Tor: Guido Burgstaller (90+4.)



Ein mühevoller Arbeitstag liegt hinter dem SK Rapid. Bis in die Nachspielzeit der regulären Spielzeit müssen die Hütteldorfer um den Aufstieg zittern. Dann ist es ausgerechnet Heimkehrer Guido Burgstaller, der mit seinem Tor zum 1:0 in seiner Kärntner Heimat spät aber doch für Aufatmen sorgt und den SK Rapid vor einer Verlängerung bewahrt. Das knappe Ausscheiden tat der Volksfeststimmung bei den Gastgebern keinen Abbruch, die Fans konnten mit Recht stolz auf den Auftritt ihrer Mannschaft sein.

SC Neusiedl am See 1919 vs. WSG Tirol 1:3 n.V. (1:1, 0:0)

Tore: Bucur (62.); Behounek (70.), Forst (105., 110.)



Eine Extra-Schicht musste die WSG Tirol auf dem Weg in die 2. Runde gegen den SC Neusiedl einlegen. Nachdem Raul Bucur die burgenländischen Gastgeber in Minute 62. In Führung bringt, gleicht Raffael Behanek zum 1:1 aus. (70.). Die Partie muss in die Verlängerung. Der in Minute 89 eingewechselte Justin Forst erweist sich als Glücksgriff und schießt die Tiroler mit einem Doppelpack eine Runde weiter. (105., 110.).

SR Donaufeld vs. SKU Ertl Glas Amstetten 0:4 (0:1)

Tore: Mayer (14., 84.), Leimhofer (58.), Schneider (68./ET)



Im Duell zweier niederösterreichischer Teams kann sich Zweitligist SKU Ertl Glas Amstetten durchsetzen. Die Mostviertler siegen beim SR Donaufeld mit 4:0. Thomas Mayer sorgt in der 14. Minute für das 1:0, Sebastian Leimhofer legt nach der Pause zum 2:0 nach (58.). Pech für Donaufeld in Minute 68: Philip Schneider befördert den Ball ins eigene Tor. Kurz vor Schluss ist es erneut Mayer, der den 4:0-Erfolg fixiert.

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. USV Scheiblingkirchen/Warth 2:0 (1:0)

Tore: Urdl (8.), Tisaj (63.)



Der Deutschlandsberger SC steigt mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Scheiblingkirchen in die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup auf. Christoph Urdl besorgt in der 8. Spielminute die Führung für die Steirer. Niko Tisaj trifft in Minute 63 zum 2:0-Endstand.

Sportunion Vöcklamarkt vs. FC Mohren Dornbirn 1913 0:5 (0:2)

Tore: Renan (4., 47.,73.), Lukas Parger (11.), Felix Mandl (78.)



Der FC Dornbirn wirft Vöcklamarkt mit einem 5:0-Auswärtserfolg aus dem UNIQA ÖFB Cup. Der brasilianische Stürmer Renan erzielt einen Triplepack für die Vorarlberger und setzt sich damit an die Spitze der Torschützenwertung, die von geomix präsentiert wird. Treffer von Lukas Parger und Felix Mandl machen den Kantersieg perfekt.



SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail vs. KSV 1919



Die Partie musste in der 38. Minute aufgrund von schweren Regenfällen im Kärntner Gailtal abgebrochen werden, das Spielfeld war in der Folge unbespielbar. Das Spiel wurde für Dienstag, 19. Juli um 19.30 Uhr neu angesetzt.

SAK Posojilnica Bank vs. Wiener Sport-Club 0:3 (0:1)

Tore: Vucenovic (4., 62.), Rajkovic (71.)



Keine Probleme für den Wiener Sport-Club in der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup. Die Dornbacher gewinnen ihre Begegnung beim SAK 3:0 und steigen souverän in die zweite Runde auf. Mario Vucenovic sorgt in Minute 4 für die frühe Führung. Der Torschütze legt in der 62. Spielminute zum 2:0 nach. David Rajkovic fixiert in der 71. Minute den 3:0-Auswärtserfolg.



ASV Draßburg vs. SV Horn 0:3 (0:3)

Tore: Maximilian Pronichev (17., 36.), Yilmaz (88.)



Der SV Horn zieht als eines von 32 Teams in die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup ein. Maximilian Pronichev gelingt beim ASV Draßburg ein Doppelpack in der ersten Spielhälfte, der eine gute Ausgangsposition für die Waldviertler sicherstellt. Okan Yilmaz macht in Minute 88 mit dem 3:0 alles klar.

Union Raiffeisen Gurten vs. SU Strasser Steine St. Martin 3:2 (1:1)

Tore: Schlosser (33.), Reiter (87.), Wimmleitner (90./E); Wild (34.), Berndorfer (78.)



Packendes OÖ-Derby in Gurten. Erst in den letzten Minuten des Spiels kann das Heim-Team den Sieg gegen St. Martin im Mühlkreis sichern. Lukas Schlosser bringt Gurten in der 33. Minute in Front, aber postwendend erzielt Michael Wild den Ausgleich (34.). In Minute 78 jubelt St. Martin über die 2:1-Führung durch Stefan Berndorfer (78.). Aber Thomas Reiter kann drei Minuten vor Schluss zum 2:2 ausgleichen. In der Schlussminute verwertet Fabian Wimmleitner einen Strafstoß zum 3:2.



SC/ESV Parndorf vs. SV Licht-Loidl Lafnitz 2:3 (1:0)

Tore: Wendelin (8.), Weber (67.); Gremsl (77.), Grosse (80.), Lichtenberger (90.)



Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gelingt dem SV Lafnitz in Parndorf noch der Turnaround. Die Steirer erzielen in der Schlussviertelstunde drei Treffer und schaffen damit den Aufstieg in Runde zwei. Felix Wendelin brachte die Gastgeber aus dem Burgenland früh mit 1:0 in Führung (8.). Thomas Weber erhöht in Minute 67 auf 2:0. Aber dann bricht die Phase der Lafnitzer an. Daniel Gremsl und Mark Grosse gleichen per Doppelschlag aus (77., 80.), Christian Lichtenberger entscheidet die Partie in der Schlussminute mit dem 3:2 zu Gunsten der Gäste.

