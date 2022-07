In der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup der neuen Saison 2022/2023 rüttelte ein Blitz-Gegentor nach wenigen Sekunden den LASK beim Tiroler Regionallisten SC Schwaz in der Silberstadt Arena wach und stachelte die Linzer zusätzlich an. Bereits bis zur Pause hatten Keito Nakamura sowie mit ihren "Einstands-Toren" die Neuzugänge Filip Stojković & Marin Ljubičić die Pokal-Partie für den favorisierten ADMIRAL Bundesligisten auf 3:1 gedreht. Am Ende stand ein 9:1-Kantersieg für die Athletiker zu Buche, bei dem der neue, kroatische Mittelstürmer Marin Ljubičić einen Triple-Pack schnürte und Thomas Goiginger per Doppelpack traf.

Brachte den LASK mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße: Filip Stojković (re.).

Paukenschlag in Schwaz: der Underdog ging mit der ersten Angriffs-Aktion der Pokal-Partie gegen den Bundesligisten aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt überraschend 1:0 in Front durch Christian Auer (1.). Die Linzer "schüttelten" sich, bliesen zur "Aktion Attacke" und blieben dabei "gnadenlos".

Sommer-Neuzugang Marin Ljubičić ließ gegen tiefstehende Tiroler zwar noch die erste Top-Torchance der Gäste aus, dann verzog auch Thomas Goiginger nach technisch sehenswerter Aktion (16.), ehe Keito Nakamura mit dem ersten LASK-Pflichtspieltor der neuen Saison den überfälligen Ausgleich erzielte (17.).

Nachdem sechs Minuten später der agile Sascha Horvath noch an Keeper Lukas Wackerle scheiterte, machte es der offensivfreudige Abwehrspieler Filip Stojković besser und brachte die Athletiker nach einem gekonnten Spielzug mit 2:1 in Front (24.). Die Kühbauer-Elf blieb gegen nunmehr überforderte Schwazer am Drücker und nach Filip Stojković kam auch Marin Ljubičić noch vor dem Seitenwechsel zu seinem Einstands-Tor für die Gäste - 1:3.

Doppelschlag von Triplepacker Marin Ljubičić

In dieser Ton- bzw. Tor-Art ging es für den LASK und insbesondere Marin Ljubičić (Foto) im 2. Spielabschnitt weiter. Der Torhunger des 20-jährigen Kroaten war noch längst nicht gestillt und so stellte der Mittelstürmer binnen zwei Minuten per Doppelpack auf 5:1 und erhöhte sein heutiges Torkonto auf eigens drei Treffer. Nachdem der kroatische Triplepacker das Feld verließ, machte Thomas Goiginger mit einem sehenswerten Freistoßtor aus 20 Metern nach etwas über einer Spielstunde das halbe Dutzend für die Stahlstädter voll.

Die Linzer "Torfabrik" war nun richtig im Produktionsfluß und Thomas Goiginger legte nach, um nach schönem Sololauf auf 1:7 (77.) zu erhöhen. Zwei Minuten später folgte eine Zusammenarbeit zweier Joker: Der eingewechselte Thomas Sabitzer bediente den ebenfalls eingewechselten Branko Jovičić, der überlegt zum 1:8 verwertete.

Den Schlusspunkt setzte Alexander Schmidt, er traf quasi mit dem Schlusspfiff nach Goiginger-Vorarbeit zum 1:9-Endstand. Der LASK steht damit in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups, die im Zeitraum zwischen 30. August und 1. September stattfinden wird.

"Bis auf ersten Minuten mit heutigem Auftritt zufrieden"

LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer: „Mit dem heutigen Sieg konnten wir einen gelungenen Saisonauftakt feiern. Man hat schon in den gestrigen Cup-Partien gesehen, dass diese Erstrunden-Spiele kein Selbstläufer sind. Daher bin ich – bis auf die ersten Minuten – mit dem heutigen Auftritt zufrieden. Daran wollen wir in der Meisterschaft anknüpfen.“

Uniqa-ÖFB-Cup 1. Runde

SC Schwaz - LASK 1:9 (1:3)

Samstag, 16. Juli 2022, 18 Uhr, Silberstadt Arena Schwaz, Zuschauer: 600, SR: Ing. Sebastian Gishamer

SC Schwaz: Lukas Wackerle; Johannes Kinzner, Harald Cihak (68. Ertugrul Yösavel), Christian Auer (68. Max Löschl), Michael Knoflach, Boris Gveric (46. Jakob Gräsl), Maximilian Wurm (K), Patrick Knoflach, Fabian Leitner (82. Christoph Dummer), Sandro Neurauter, Paul Heel. Trainer: Martin Hofbauer.

LASK (4-3-3): Alexander Schlager (K) - Filip Stojković (68. Marvin Potzmann), Philipp Ziereis, Felix Luckeneder, René Renner - Hyunseok Hong, Sascha Horvath (61. Branko Jovičić), Peter Michorl (76. Alexander Schmidt) - Thomas Goiginger, Marin Ljubičić (61. Thomas Sabitzer), Keito Nakamura (68. Florian Flecker). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Torfolge: 1:0 (1.) Auer, 1:1 (17.) Nakamura, 1:2 (24.) Stojković, 1:3 (44.), 1:4 (54.), 1:5 (56.) alle M. Ljubičić, 1:6 (65.), 1:7 (77.) beide Goiginger, 1:8 (79.) Jovičić, 1:9 (90.+1) A. Schmidt.

Gelbe Karten: Leitner, Knoflach / Luckeneder.

Alexander #Schmidt setzt in der 91. Minute den Schlusspunkt - am Ende siegt der LASK souverän mit 9:1. Wir stehen in der 2. #UNIQAOEFBCup-Runde!

______________________________

🔵⚪ SCS 1-9 ASK⚫⚪ SE#SCSASK #UNIQAOEFBCup pic.twitter.com/EAtwo283CJ — LASK (@LASK_Official) July 16, 2022

Siehe auch SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und LASK