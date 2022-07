Nach 8 Tagen Trainingscamp in Oberösterreich, respektive im Dilly - Das Nationalpark Resort in Windischgarsten, reiste der amtierende Europa League-Sieger SG Eintracht Frankfurt, mit Chefcoach Oliver Glasner, heute wieder ab. Zwei Testspiele wurde im Zeitraum 9. bis 16. Juli in Oberösterreich absolviert: 0:0 beim ADMIRAL Bundesligisten LASK am Anreise-Samstag, 3:1 gegen Serie A-Klub FC Turin gestern Abend. Am heutigen Abreisetag der Hessen zufriedene Gesichter bei Gästen und Gastgebern allenthalben. Wie auch Hotelchef Horst Dilly im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) mit Ligaportal weiß.

Ein Vorzeige-Unternehmer und echter Macher-Typ: Horst Dilly

"Läuft alles sehr strukturiert ab"

Ligaportal: Herr Dilly, hoher Besuch im Dilly - Das Nationalpark Resort. Der amtierende Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt mit dem oberösterreichischen Trainer-Triumvirat Oliver Glasner (Chefcoach), Michael Angerschmid und Ronny Brunmayr gab sich die Ehre und hielt ein einwöchiges, bis heute andauerndes Trainingscamp im Dilly - Das Nationalpark Resort ab. Wie fällt Ihr Feedback aus, gab es besondere Vorkommnisse, gar Anekdoten, Austausch mit Oliver Glasner?

Horst Dilly: "Bereits zum 6. Mal ist die Eintracht bei uns auf Trainingslager. Als amtierender Europa League-Sieger und Champions League-Teilnehmer natürlich nochmal was ganz Besonderes. Viele Spieler und Staff-Mitglieder kennen ja unser Hotel bereits sehr gut und waren wieder von den vielen Neuigkeiten, Umbauarbeiten seit 2019 sehr angetan. Das Feedback des Trainerteams und der Spieler war wieder ausgezeichnet. Alle waren sehr zufrieden: mit den zwei Top-Plätzen am Hotel, Kulinarik, Wellness und Fitnessbereich. Einige nutzen unseren Golfplatz, um am freien Nachmittag eine Runde zu spielen und das Teamevent Footgolf kam sehr gut an. Es gab täglich einen Austausch mit dem Trainerteam und Teammanager, ob alles passt, Wünsche, kleine Programmänderungen etc.! Es läuft alles sehr strukturiert ab und alle Anforderungen konnten von uns erfüllt werden."

Spektakuläre, rassige Szenen lieferte das Testspiel zwischen "Deutschland & Italien" bzw. SG Eintracht Frankfurt und dem FC Turin am Freitagabend.

Ligaportal: In Trainingscamps vor einer neuen Saison wird neben der Integration der Neuzugänge ja auch der Geist beschworen, der Teamspirit für die großen Herausforderungen geschaffen, bei denen die Eintracht mit dieser Saison ja gar erstmals in der Champions League dabei ist. Oliver Glasner steht für akribische Disziplin. Was haben Sie da in punkto Teamspirit mitbekommen, wie war die Stimmung bei der Eintracht oder gab´s auch "Lager-Koller"?

Horst Dilly: "Teamspirit wird bei Oliver Glasner sehr groß geschrieben. Team-Abend und ein gemeinsamer Team-Event waren Teil des Trainingsprogrammes. Lagerkoller kam nicht auf, weil alle gut drauf waren und viel Spaß hatten."

Auf ihn waren die meisten Blicke gerichtet: Neo-Eintrachtler Mario Götze, der auf Anhieb integriert scheint im Glasner-Team und Übersicht bewies.

"Mitarbeiter waren begeistert von der Natürlichkeit und Freundlichkeit"

Ligaportal: Mit Mario Götze, dem deutschen WM-Siegtorschützen von 2014 in Brasilien, war auch ein prominenter Neuzugang dabei. Wie weit hatten Sie mit ihm Kontakt, wie haben Sie ihn erlebt?

Horst Dilly: "Mario Götze war das erste Mal bei uns. Es hat ihm auch sehr gut gefallen. Er ist voll integriert in das Team. Alle Spieler sind sehr freundlich, zuvorkommend und tolle Männer mit Niveau. Alle unsere Mitarbeiter waren begeistert von der Natürlichkeit und Freundlichkeit."

Gibt auch in seiner zweiten Saison bei Eintracht Frankfurt die Richtung vor: der ehemalige LASKler und SV Rieder Oliver Glasner, unterstützt von seinen verlässlichen, treuen Co-Trainern Michael Angerschmid (li.) und Ronny Brunmayr.

Ligaportal: Gab es zahlreiche Eintracht-Fans um das Hotel und wie weit war der Kontakt mit ihren "Lieblingen" und Europa League-Helden möglich?

Horst Dilly: "Es waren ca. 300 Fans die ganze Woche beim Training dabei und begeistert, an ihre Spieler so nah heranzukommen. Alle Spieler, Trainer etc. gaben immer nach dem Training Autogramme und standen für das ein oder andere Foto gerne zur Verfügung. Auch heuer gab es wieder den traditionellen Fan-Abend im Golf Salettl, wo die Mitglieder von Eintracht Frankfurt auch persönliche Gespräche mit dem ganzen Team führen konnten."

Im "Probegalopp" zwischen der Eintracht und dem FC Turin schenkten sich beide Teams nichts...

"Gemeinsamer Teamabend"

Ligaportal: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Profiklubs in Trainingslagern besonders auf optimale Trainingsbedingungen, allen voran gepflegtem Naturrasen, die Nähe von Quartier zur Trainingsstätte und ausgewogene Ernährung samt Ruhephasen Wert legen. Dilly - Das Nationalpark Resort hat sich da seit vielen Jahren einen europaweiten Top-Ruf erworben. Was bekommen Sie da besonders zu hören von den Spielern und Klubverantwortlichen?

Horst Dilly: "Ja, Platz, Verpflegung, Regeneration im Wellness Bereich und natürlich top Zimmer/Suiten sind Voraussetzung für die Begeisterung des ganzen Teams. Das haben sie wieder vorgefunden und beim letzten Team-Abend - mit uns gemeinsam – wurde das mehrmals extra betont. Heute bei der Abreise haben sich alle nochmals für den schönen Aufenthalt bei unserem Team bedankt."

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Fotocredit: Helmut Dietmaier