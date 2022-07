Nach zwei Jahren und 23 Pflichtpartien für den RZ Pellets WAC, heute in der 1. Runde des Uniqa ÖFB-Cup beim SV Kuchl - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker, verlässt Abwehrspieler Guram Giorbelidze die Kärntner, in der abgelaufenen Saison Tabellenvierter der ADMIRAL Bundesliga, und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin an. Der 26-jährige Linksverteidiger absolvierte bisher elf Länderspiele für Georgien.

Nachdem der georgische Nationalspieler im Sommer 2020 vom FC Dila ins Lavanttal wechselte, absolvierte er in seiner ersten Saison 22 Spiele für die Wölfe. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Linksverteidiger auf Leihbasis beim deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden, wo er auf 29 Einsätze kam.

Wieder mit Dieng im Klub

Nun wechselt Giorbelidze zu Zaglebie Lubin nach Polen, wo ihn mit Cheikhou Dieng ein weiterer ehemaliger Spieler aus dem Wolfsrudel erwartet.

