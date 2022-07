Nach elf Partien am Freitag fanden am Samstag die nächsten 13 Matche der insgesamt 32 Spiele der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup statt. Über einige haben wir schon im eigenen Beitrag berichtet. Nachfolgend die Samstag-Spiele kompakt sowie der weitere Fahrplan samt Terminen.

Der Eindruck täuscht: Doppeltorschütze Christoph Monschein und Vorjahres-ÖFB-Cup-Finalist SV Guntamatic Ried wurden zwar beim FC Stadlau durchaus gefordert, doch landeten einen souveränen 4:0-Sieg in Wien.

SC Röfix Röthis vs. SK Puntigamer Sturm Graz 0:6 (0:4)

Tore: Tore: Hjölund (4., 32.), Sarkaria (45., 62.), Affengruber (16.), Kronberger (90.)



Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt sich so wie schon Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Freitag keine Blöße. Die Steirer setzen sich in der Samstags-Matinee beim Regionalligisten SC Röfix Röthis sicher mit 6:0 (4:0) durch. Rasmus Höjlund (4.,32.) und Manprit Sarkaria (45.,62.) treffen bei Volksfeststimmung im Ländle jeweils doppelt, darüber hinaus steuern David Affengruber (16.) und Luca Kronberger (90.) Treffer bei.

FC Stadlau vs. SV Guntamatic Ried 0:4 (0:3)

Tore: Monschein (13./E, 24.), Ziegl (17.), Nutz (55.)



Die SV Guntamatic Ried, UNIQA ÖFB Cup Finalist 2022, feiert beim FC Stadlau einen 4:0-Auswärtserfolg und bucht souverän das Zweitrundenticket. Neuzugang Christoph Monschein bringt die Innviertler in der 13. Minute per Strafstoß in Führung und erhöht nach dem 2:0 von Marcel Ziegl (17.) auch auf den 3:0-Pausenstand (24.). Stefan Nutz fixiert in der 55. Minute den 4:0-Endstand.



FC Marchfeld Donauauen vs. SC Austria Lustenau 2:3 (1:0)

Tore: Ortner (12.), Entrup (59.); Grabher (47.), Surdanovic (53.), Schmid (65.)



Einen spannenden Cup-Fight liefern sich der FC Marchfeld Donauauen und ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau. Die Gastgeber aus Niederösterreich gehen gegen die Vorarlberger durch Marc Ortner in der 12. Minute in Front und können diesen Vorsprung bis nach Seitenwechsel halten. Durch einen Doppelschlag von Pius Grabher (47.) und Stefano Surdanovic (53.) drehen die Lustenauer den Spielstand. Maximilian Entrup gleicht wieder zum 2:2 aus. Anthony Schmid gelingt der Goldtreffer zum 3:2 für den SC Austria Lustenau (65.).



FC Wels vs. FK Austria Wien 0:7 (0:3)

Tore: Fischer (12., 25./E, 56. 74.), Jukic (25., 51., 55.)



Der FK Austria Wien kann im ORF-1-Livespiel gegen den FC Wels einen eindrucksvollen 7:0-Erfolg feiern. Manfred Fischer übernimmt mit vier Treffern die Führung in der Torschützenwertung, die von Geomix präsentiert wird. Aleksander Jukic trägt sich drei Mal in die Schützenliste ein.



SV Domaines Kilger Frauental vs. USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen 0:5 (0:3)

Tore: Kager (1., 7.), Pistrich (44., 52.), Fauland (47.)



Dem USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen gelingt ein Traumstart in das Derby gegen Frauental, der auch den Grundstein für den souveränen Aufstieg in die 2. Cup-Runde bedeutet. Alexander Kager bringt die Gäste mit einem Doppelpack in der 1. und 7. Minute in Führung. Fabio Pistrich steuert ebenfalls zwei Treffer zum Erfolg bei (44., 52.), ein Tor von Bernhard Fauland komplettiert den 5:0-Kantersieg von USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen.



SV ASKÖ Köttmannsdorf vs. GAK 1902 1:3 (1:1)

Tore: Kruschitz (27.); Schriebl (44.), Rusek (59.), Gabbichler (81.)



Der GAK zieht in die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup ein, muss sich den Sieg aber hart erkämpfen. Die Grazer setzen sich gegen den ASKÖ Köttmannsdorf in Überzahl mit 3:1 durch. Die Kärntner gehen in der 27. Minute durch Dominik Kruschitz in Führung, Thorsten Schriebl erzielt knapp vor der Pause den Ausgleich (44.). Nach Seitenwechsel muss der Torschütze der Kärntner Gastgeber mit Rot vom Platz. In Überzahl sorgen Markus Rusek (60.) und Lukas Gabbichler (82.) für den 3:1-Erfolg und den Einzug in die 2. Runde.



SC Schwarz Weiß Bregenz vs. SV Seekirchen 3:0 (2:0)

Tore: Vinicius Gomes (28., 32.), Veljko Vukasinovic (90+2.)



Der SC Schwarz Weiß Bregenz besiegt den SV Seekirchen 3:0 und steht als eines von 32 Teams in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups. Die Vorarlberger gehen durch einen Doppelpack von Vinicius Gomes vor der Pause mit 2:0 in Führung (28., 32.). Den Endstand besorgt Veljko Vukasinovic in der 90+2. Minute.



SV Stripfing/Weiden vs. FCM Flyeralarm Traiskirchen 0:1 (0:0)

Tor: Oppong (90+1.)



Der FCM Flyeralarm Traiskirchen zieht durch einen Last-Minute-Treffer gegen den SV Stripfing/Weiden in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups ein. Goldtorschütze für die Traiskirchner ist Samuel Oppong, der den Ball in der ersten Minute der Nachspielzeit einnetzt.

SC Schwaz vs. LASK 1:9 (1:3)

Tore: Auer (1.); Nakamura (17.), Stojkovic (28.), Ljubicic (45+3., 54., 56.), Goiginger (65., 77.), Jovicic (80.), Schmidt (90.)



Für den LASK beginnt der UNIQA ÖFB Cup 2022/23 mit einem Schockerlebnis. Die Linzer geraten gegen den SC Schwaz bereits in der 1. Minute durch Christian Auer in Rückstand, lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Keito Nakamura sorgt für den Ausgleich (17.), Treffer von Filip Stojkovic und Marin Ljubicic vor der Pause bringen den LASK in Front (28., 45+3.). Nach Seitenwechsel fixiert Neuzugang Ljubicic seinen Hattrick (54., 56.). Zwei Treffer von Thomas Goiginger (65., 77.) sowie Tore von Branko Jovicic (80.) und Alexander Schmid (90.) bescheren den Linzern schließlich einen 9:1-Kantersieg.



TWL Elektra vs. Cashpoint SCR Altach 1:3 (1:2)

Tore: Sipka (40.); Nuhiu (5., 19.), Amankwah Forson (74.)



Erfolgreicher Start für Neo-Altach-Trainer Miroslav Klose. Die Vorarlberger besiegen Regionalligist TWL Elektra in der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup auswärts mit 3:1. Atdhe Nuhiu bringt die Altacher per Doppelpack in Führung (5., 19.). Den Wienernr gelingt der Anschlusstreffer durch Ognjen Sipka (40.). Amankwah Forson besorgt den Treffer zum 3:1-Endstand (74.).



SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten 1:2 (0:0)

Tore: Bartholomay (90+3.); Llanez (73.), Silue (90+5.)



Der SKN St. Pölten siegt knapp gegen Leobendorf und steigt in die nächste Runde auf. Ulysses Llanez bringt den SKN in Minute 73 in Front. In der Nachspielzeit gleicht Thomas Bartholomay für Leobendorf aus (90+3.). Der Jubel währt aber nur kurz. Yacouba Silue schießt das Last-Minute-Tor für die St Pöltner (90+5.).



VfB Hohenems vs. FC Blau-Weiß Linz 1:10 (0:4)

Tore: Nagler (77.); Schösswendter (20.), Ronivaldo (23.), Brandner (36./E, 46.). Seidl (43.), Mitrovic (57., 73.), Fetahu (62., 81.), Mensah (74.)



Zweistelliger Kantersieg für den FC Blau-Weiß Linz gegen den VfB Hohenems! Die Oberösterreicher fertigen die Vorarlberger auswärts eindrucksvoll mit 10:1 ab. Christoph Schösswendter eröffnet den Torreigen in der 20. Minute. Ronivaldo sowie Michael Brandner mit einem Doppelpack sorgen für die 4:0-Pausenführung. Treffer von Matthias Seidl, Danilo Mitrovic (2), Paul Mensah und Anteo Fetahu (2) besiegeln den Erfolg für Blau-Weiß. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielt Pierre Nagler in der 77. Minute.



ASV Siegendorf 1930 vs. First Vienna FC 1894 4:3 i.E., 2:2 n.V. (1:1, 0:1)

Tore: Jani (78.), Pester (120.); Zatl (13.), Tanzmayr (100.).

Der First Vienna FC 1894 muss sich in der ersten UNIQA ÖFB Cup Runde dem ASV Siegendorf im Elfmeterschießen geschlagen geben und ist der erste Vertreter der Bundesliga, der aus dem Bewerb ausscheidet. Nils Zatl bringt die Döblinger früh mit 1:0 in Führung (13.). Paulo Jani sorgt für den Ausgleich (78.), der die Gastgeber in die Verlängerung führt. Der eingewechselte Marcel Tanzmayr, lässt die Vienna auf den Aufstieg hoffen, doch Armin Pester gelingt in der letzten Minute der Verlängerung der 2:2-Ausgleich (120.). Im Elfmeterschießen haben die Siegendorfer das bessere Ende für sich und setzen sich schlussendlich mit 4:3 i.E. durch.





Die weiteren Spiele im Überblick:



Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall vs. FC Flyeralarm Admira

Sonntag, 17.07.2022, 16:00 Uhr, Sportzentrum Purgstall – Fliederstadion

SR Safak Barmaksiz



SC Sparkasse Imst 1933 vs. TSV McDonald’s St. Johann

Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr, Velly Arena IMST

SR Zlatko Jurcevic



SV Raika Kuchl vs. RZ Pellets WAC

Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr, Bürgerauseearena

SR Walter Altmann



SV Telfs vs. SV Austria Salzburg

Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr

SR Zeljko Kojadinovic



Gemäß Veranstaltungsbescheid der Stadtgemeinde Telfs wird dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.



WSC HOGO Hertha vs. SK BMD Vorwärts Steyr

Sonntag, 17.07.2022, 18:00 Uhr, HOGO Arena

SR Philip Gadler



TuS Bad Gleichenberg vs. FAC Wien

Dienstag, 19.07.2022, 18:30 Uhr, Gleichenberg Arena

SR Samuel Sampl



SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail vs. KSV 1919

Dienstag, 19.07.2022, 19.30 Uhr, Sportplatz Dellach/Gail

SR Markus Greinecker



Auslosung 2. Runde



Die Auslosung der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Freitag, 22. Juli um 17:30 Uhr im Rahmen des ADMIRAL 2. Liga Spiels First Vienna FC gegen FC Blau-Weiß Linz live in ORF1 statt.



Die weiteren UNIQA ÖFB Cup Termine



2. Runde: 30. August - 1. September 2022

3. Runde: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

