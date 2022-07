In der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup traf der SV Kuchl auf den RZ Pellets WAC. Und dabei waren die "Wölfe" vom Start weg wenig überraschend das klar bestimmende Team. Aber die Kuchler konnten ihre Haut teuer verkaufen bzw. war deren stärkster Akteur mit Tommy Plainer zwischen Pfosten zu finden. Er war es der mit starken Paraden noch mehrere Gegentreffer abwenden konnte.

Abgesehen von der Schlussphase in der ersten Hälfte bekam Trainer Robin Dutt in Kuchl eine klar bestimmende Wolfsberger Mannschaft zu sehen.

Überlegener WAC kommt nach Gegentor ins Wanken

Bei diesem ungleichen Cup-Duell sind die "Wölfe" gegen den Verein aus der RL Salzburg, den SV Kuchl, der uneingeschränkte Favorit. Der Klassen-Unterschied sollte es doch mit sich bringen, dass der Wolfsberger AC diese Cuphürde überspringen kann. Vom Start weg sind die Gäste dann auch erwartungsgemäß die tonangebende Mannschaft. Baumgartner gelangt für die Kärntner nach nur wenigen Augenblicken zur ersten Einschuss-Gelegenheit.

Aber der Gastgeber, der von Philip Buck gecoacht wird, versteht es in der Startphase durchaus die ersten Nadelstiche zu setzen. 11. Minute: Kerschbaumer dribbelt sich unaufhaltsam in den Strafraum. Als "Vollstrecker" fungiert dann Lukas Buchegger, der das Spielgerät zum 0:1 im eigenen Tornetz versenkt. 15. Minute: Es steht 0:2, Tai Baribo verwertet ein optimales Zuspiel mehr oder weniger problemlos. Der WAC hält die Intensität weiter hoch, Kuchl-Keeper Tommy Plainer verhindert vorerst einen höheren Rückstand.

Mittlerweile spielt sich das Geschehen beinahe zur Gänze in der Hälfte der Salzburger ab. Die Lavanttaler lassen Ball und Gegner laufen, weitere Treffer scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein. Ein Tor fällt auch, allerdings auf der Gegenseite. Mario Lürzer nutzt die Gunst der Stunde und trifft zum 1:2 (33.). 39. Minute: Foulspiel im Strafraum - Elfmeter für Wolfsberg. Aber der griechische WAC-Neuzugang Nikolaos Vergos knallt das Leder am Tor vorbei - Halbzeitstand: 1:2.

Jetzt kommt der Klassen-Unterschied deutlich zum Tragen

Solange es Kuchl schafft kein weiteres Gegentor mehr zu kassieren, solange bleibt auch die Spannung im Spiel vollends erhalten. Genau diesen Umstand wollen die Dutt-Schützlinge mit einem raschen dritten Treffer unterbinden. 49. Minute: Buchegger legt den eingewechselten Veratschnig innerhalb des Strafraums. Wolfsberg bekommt den zweiten Elfmeter zugesprochen.

Diesmal führt Tai Baribo aus und der Israeli trifft vom Punkt zum 1:3. Die Gäste bleiben nun am Drücker, aber zum wiederholten Male kann sich Schlussmann Plainer auszeichnen. Die Kuchler können sich nur mehr sporadisch aus der Umklammerung des Gegners befreien. Aus einer der raren Möglichkeiten findet Torschütze Lürzer in der 62. Minute dann die Möglichkeit auf das 2:3 vor. Alles in allem sind es aber die Gäste, die dem Spiel den Stempel aufdrücken.

66. Minute: Nach einem Eckball ist Nikolas Veratschnig mit einem erfolgreichen Abschluss zur Stelle - neuer Spielstand: 1:4. Damit sind auch die letzten Zweifel, soferne es welche gegeben hat, bei Seite geräumt. In den letzten 20 Minuten kann Kuchl das Spiel dann offener gestalten, was aber auch damit zu tun hat, dass der WAC etwas runter geht vom Gaspedal. Spielendstand: 1:4. Die 2. Cuprunde ist für den 31.August/1. September anberaumt.

SV KUCHL - WOLFSBERGER AC 1:4 (1:2)

Sonntag, 17. Juli, 2022, 17:00 Uhr, Sportanlage Kuchl, 700 Zuseher, SR: Walter Altmann

SV Kuchl: Plainer, Buchegger (66. Kiss), Klimitsch (81. Rainer), Kaindl (55. Kraft), Strobl, Fötschl, Seidl, Lürzer, Vurbic (55. Hofer), Sabic (66. Temel), Pargan

Wolfsberger AC: Gütlbauer, Gugganig (75. Lochoshvili), Piesinger, Baumgartner, Novak (46. Veratschnig), Jasic, Kerschbaumer (69. Lamarana), Leitgeb, Taferner (69. Boakye), Baribo, Vergos (46. Röcher)

Torfolge: 0:1 (11. Buchegger/ET), 0:2 (15. Baribo), 1:2 (33. Lürzer), 1:3 (49. Baribo/Elfer), 1:4 (66. Veratschnig)

Gelbe Karten: Strobl, Klimitsch (Kuchl)

Fotocredit: Gerhard Pulsinger