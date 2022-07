30 Tickets in der neuen Saison 2022/2023 sind bereits für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup vergeben, wobei diesmal alle 12 ADMIRAL Bundesligisten aufgestiegen sind - heute auch mit dem WAC der letzte Vertreter im Oberhaus. Am Sonntag konnten sich fünf Teams ihren Platz im Feld der letzten 32 sichern. Am Dienstag komplettieren die letzten beiden Spiele die 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup. Hier die Sonntagspiele kompakt

Einen Tick vorn: Hertha Wels setzte sich - gar zu Zehnt - im OÖ-Duell gegen den klassenhöheren Zweitligisten Vorwärts Steyr durch.

WAC: Vergos verschießt Elfer - Doppelpack Baribo

SV Raika Kuchl vs. RZ Pellets WAC 1:4 (1:2)

Tore: Lürzer (33.); Kerschbaumer (11.), Baribo (15., 48.), Veratschnig (66.).

Mit dem RZ Pellets WAC erreicht auch der 12. Vertreter der höchsten Spielklasse die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup. Die Kärntner feiern gegen den Salzburger Drittligisten SV Raika Kuchl einen 4:1-Erfolg. Der WAC geht nach 11 Minuten durch Konstantin Kerschbaumer in Führung. Tai Baribo erhöht auf 2:0 (15.). Mario Lürzer erzielt den Anschlusstreffer für den SV Kuchl (33.) und WAC-Neuzugang Vergos verschießt einen Strafstoß (40.).

Nach der Pause verwertet Baribo den zweiten Elfmeter schließlich zum 1:3 (48.), Nikolaus Veratschnig schießt zum 1:4 ein. (66.).

Siehe auch separaten SPIELBERICHT!

Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall vs. FC Flyeralarm Admira 2:4 (0:2)

Tore: R. Pitzl (52.), D. Pitzl (65.); Scharner (14./ET), Ristanic (26.), Stevanovic (59., 90+1.)

Der FC Flyeralarm Admira gewinnt in der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup mit 4:2 gegen Purgstall aus der 2. NÖ Landesliga, das große Gegenwehr leistet. Die Admira geht in der 14. Minute ein Eigentor von Richard Scharner in Führung, Filip Ristanic trifft in der 26. Minute zum 2:0. Doch Purgstall lässt sich nicht unterkriegen und erzielt durch Rene Pitzl den Anschlusstreffer zum 1:2 (52.). Andrej Stevanovic baut die Führung für die Admira wieder aus (59.), doch ein Treffer von David Pitzl (65.) macht die Partie weiter spannend. Stevanovic macht mit seinem 2. Tor in der Nachspielzeit alles klar (90.+1).

Matchwinner Rene Prantl

SC Sparkasse Imst 1933 vs. TSV McDonald’s St. Johann 2:0 (1:0)

Tore: Prantl (45+1., 90+4.)

Der SC Sparkasse Imst erreicht durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV McDonald’s St. Johann die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup. Rene Prantl erzielt sowohl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte als auch in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit einen Treffer und lässt die Tiroler, die ab der 65. Minute in Überzahl agierten, jubeln.



SV Telfs vs. SV Austria Salzburg 2:4 (0:0)

Tore: Pellegrini (76.), Perstaller (80.); Hödl (54., 57., 71.), Schwaighofer (67.).

SV Austria Salzburg setzt sich im Erstrundenduell gegen den SV Telfs mit 4:2 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt ein Triplepack von Marco Hödl und ein Treffer von Alexander Schwaighofer innerhalb von 17 Minuten mit 4:0 in Führung. Telfs kann durch Andre Pellegrini und Julius Perstaller noch auf 2:4 verkürzen, den Sieg der Salzburger aber nicht mehr gefährden. Gemäß Veranstaltungsbescheid der Stadtgemeinde Telfs wurde dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.



WSC HOGO Hertha vs. SK BMD Vorwärts Steyr 1:0 (1:0)

Tor: Stadlmann (15.)





Der WSC HOGO Hertha sichert sich mit einem 1:0-Erfolg im OÖ-Derby gegen den SK BMD Vorwärts Steyr das Ticket für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup. Den spielentscheidenden Treffer für die Heimmannschaft erzielte Philipp Stadlmann bereits in der 15. Spielminute. Siehe separaten SPIELBERICHT!



Am Dienstag stehen die beiden abschließenden Spiele der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup 2022/23 auf dem Programm.



Die restlichen beiden Spiele am Dienstag:



TuS Bad Gleichenberg vs. FAC Wien

Dienstag, 19.07.2022, 18:30 Uhr, Gleichenberg Arena

SR Samuel Sampl



SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail vs. KSV 1919

Dienstag, 19.07.2022, 19.30 Uhr, Sportplatz Dellach/Gail

SR Markus Greinecker



Auslosung 2. Runde

Die Auslosung der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Freitag, 22. Juli um 17:30 Uhr im Rahmen des ADMIRAL 2. Liga Spiels First Vienna FC gegen FC Blau-Weiß Linz live in ORF1 statt.



Weitere UNIQA ÖFB Cup-Termine

2. Runde: 30. August - 1. September 2022

3. Runde: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at