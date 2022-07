Er war der Aufsteiger der vergangenen Saison beim SK Sturm Graz und ist beim amtierenden ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister längst eine feste Größe im Mittelfeld: Alexander Prass. Der ÖFB-U21-Teamspieler verlängert seinen Vertrag bei den "Blackies" vorzeitig bis 2025. Die 21-jährige "Laufmaschine" kam vor einem Jahr vom ADMIRAL 2. Ligisten FC Liefering nach Graz und entwickelte sich im Laufe der abgelaufenen Saison zum Leistungsträger im Team von Cheftrainer Christian Ilzer.

Alexander Prass absolvierte in seiner ersten Spielzeit beim SK Sturm 28 Bundesliga-Partien und kann sechs Einsätze in der Europa League vorweisen. Die "Laufmaschine" verlängert nun seinen Vertrag frühzeitig bis zum Ende der Saison 2024/25.

"Hat im ersten Jahr in Graz hervorragenden Weg beschritten"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigt sich zufrieden: „Mit Alexander Prass verlängert ein junger Österreicher seinen Vertrag beim SK Sturm, von dessen Potenzial wir im Verein absolut überzeugt sind. Er hat in seinem ersten Jahr in Graz einen hervorragenden Weg beschritten und sich sukzessive verbessert. Wir sind froh, dass Prassi den Weg in schwarz-weiß weitergeht und sind überzeugt, dass er bei uns einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“



Alexander Prass zur Vertragsverlängerung: „Ich bin unheimlich froh und stolz, weiter alles für den SK Sturm geben zu dürfen. Das erste Jahr mit dem Vizemeistertitel und der Europa League-Gruppenphase war schon hervorragend, jetzt geht mein Blick aber nur mehr voraus. Ich will meine eigenen Leistungen bestätigen, mich weiter verbessern und mit der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg in der kommenden Saison erreichen.“

