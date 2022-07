In Nyon wurden am heutigen Montag die Paarungen der 3. Qualifikationsrunde für die UEFA Europa Conference League 2022/23 gelost. Sollte der SK Rapid Wien die Hürde Lechia Gdańsk (Heimspiel kommenden Donnerstag ab 19 Uhr im Allianz Stadion; Rückspiel in Danzig eine Woche später) in Runde 2 nehmen, wartet auf die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer (Foto) der Sieger aus Aris Limassol (Zypern) gegen Neftçi PFK (Aserbaidschan). Die erste Begegnung würde am 4. August auswärts stattfinden, das Rückspiel dann am Donnerstag, 11. August in Hütteldorf.

Gegen einen Klub aus Zypern hatte Rapid erst vergangene Saison zu tun, damals konnten sich Marco Grüll und Co. in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League gegen Anorthosis Famagusta durchsetzen, einem 3:0-Sieg vor eigenem Publikum folgte ein 1:2 in Larnaka, wo Famagusta seine Heimspiele austrägt.

Fotocredit: Gerhard Pulsinger