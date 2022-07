Bei der heutigen Auslosung in Nyon für die 3. Qualifikations-Runde der UEFA Champions League wurde dem amtierenden ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister SK Sturm Graz als ungesetztes Team der Sieger der Zweitrunden-Begegnung Fenerbahce Istanbul vs. Dynamo Kiew zugelost. Die Elf von Chefcoach Christian Ilzer spielt dabei am 2./3. August (Dienstag o. Mittwoch) zunächst auswärts, ehe am Dienstag, den 9. August, Fenerbahce oder Dynamo Kiew zum Retourmatch in die Merkur Arena nach Graz-Liebenau kommen.

Sturm-Kapitän Stefan Hierländer & Defensiv-Routinier Jon Gorenc Stankovič

Im Falle des Ausscheidens hat Sturm Graz definitiv eine Teilnahme für die Europa League-Gruppenphase sicher.

Die Steirer steigen in Runde 3 statt in 2 des Ligawegs zur Quali ein, weil Russlands Vereine von der UEFA ausgeschlossen wurden. Auf dem Weg in die Gruppenphase zur "Königsklasse" gilt es für Sturm Graz zwei Runden zu überstehen.

Im Falle des CL-Playoff würden Jakob Jantscher und Co. entweder auf den Sieger der Partie Benfica Lissabon vs. FC Midtjylland/AEK Larnaca oder aus dem Duell Union Saint-Gilloise vs. Glasgow Rangers treffen.

Die anderen Duelle:

Liga-Weg:

AS Monaco (FRA) - PSV Eindhoven (NED)

Union Saint-Gilloise (BEL) - Rangers FC (SCO)

Benfica Lissabon (POR) - FC Midtjylland (DEN)/AEK Larnaca (CYP)

Meister-Weg:

Maccabi Haifa (ISR)/Olymiakos Piräus (GRE) - Apollon Limassol (CYP)

Qarabag Agdam (AZE)/FC Zürich (SUI) - Ferencvaros (HUN)/Slovan Bratislava (SVK)

Ludogoretzs Razgrad (BUL)/Shamrock Rovers (IRL) - Dinamo Zagreb (CRO)/FC Shkupi (MKD)

NK Maribor (SVN)/Sheriff Tiraspol (MDA) - HJK Helsinki (FIN)/Viktoria Pilsen (CZE)

Linfield FC (NIR)/Bodö Glimt (NOR) - Zalgiris Vilnius (LTU)/Malmö FF (SWE)

Roter Stern Belgrad (SRB) - FC Pyunik (ARM)/Düdelingen (LUX)

Fotocredit: RiPu