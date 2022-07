Für die Cheftrainer der ADMIRAL-Bundesligisten bestehen wenig bis keine Zweifel, wer die in vier Tagen mit der Partie des Titelverteidigers FC Red Bull Salzburg vs. FK Austria Wien - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - beginnende Saison 2022/23 als Meister abschließen wird. In der alljährlichen vor dem Start praktzierten APA-Umfrage wurde der Serienmeister, obwohl wieder mal im personellen Umbruch, als haushoher Favorit gehandelt. Als größter Herausforderer gilt Vize-Meister SK Sturm Graz, der die Roten Bullen bereits in Runde 2 daheim empfängt.

Wird Matthias Jaissle am Ende der bevorstehenden Saison wieder mit Meisterteller und ÖFB-Cup-Trophäe um die Wette strahlen?

Eine Prognose, wer diesmal eine Überraschungsroll einnehmen könnte, hatten die Trainer nicht parat. Einigheit allenthalben bei der Meister-Frage

SK Sturm-Chefcoach Christian Ilzer: "Dass Salzburg sich nur selbst schlagen kann, liegt auf der Hand. Sie sind ein Krösus in Österreich, der kaum erreichbar."

Manfred Schmid, mit Austria Wien am Freitag erster Gegner der Roten Bullen in Wals-Siezenheim, bewertet die Chancen für eine erneute Titelverteidigung des Serienmeisters für "sehr, sehr hoch." Nachsatz: "Man braucht schon eine perfekte Saison, dass man gegen Salzburg eine Chance hat."

Robin Dutt, in der abgelaufenen Spielzeit mit dem WAC Vierter, beurteilt ein eventuelles Salzburger Scheitern in der Liga bei "Null Prozent." WSG Tirol-Langzeit-Chefcoach Thomas Silberberger bei "0 bis 5 Prozent". Ferdinand Feldhofer von Rekordmeister Rapid attestierte dem Abonnement-Meister aus der Mozartstadt ein "großer Gejagten und absoluter Topfavorit".

Trainer-Routinier Peter Pacult, mit Austria Klagenfurt in der vergangenen Saison als Aufsteiger überraschend Sechster der Endtabelle, geht so wie LASK-Coach Dietmar Kühbauer und Liga-Newcomer Miroslav Klose (SCR Altach) sowie Christian Heinle (SV Guntamatic Ried), Klaus Schmidt (TSV Hartberg) und Markus Mader (Aufsteiger SC Austria Lustenau) ebenfalls von einer erfolgreichen Titelverteidigung des erneuten Championsleague-Teilnehmers aus Salzburg aus.

Jaissle: "Wollen wieder über das komplette Jahr performen"

Matthias Jaissle, Erfolgscoach des FC Red Bull Salzburg, meinte vor seiner zweiten Saison als Chefcoach der Roten Bullen, dass man wieder über das komplette Jahr performen wolle. Als schärfste Widersacher erwartet der 34-jährige Deutsche Vizemeister SK Sturm Graz, Rapid Wien und Austria Wien, eventuell auch den von seinem Landsmann Robin Dutt gecoachten WAC. In punkto Überraschungsteam äußerte sich Jaissle wie folgt: "Ich bin gespannt, wer es dieses Jahr wird."

In punkto Überraschungsteam - in den Vorjahren ja die vermeintlichen "Underdogs" Austria Klagenfurt, davor WSG Tirol und TSV Hartberg - wollten sich Dutt, Feldhofer, Silberberger, Kühbauer, Klose, Schmidt und Mader nicht festlegen. Während Christian Ilzer wieder mit der WSG Tirol (wie vor 2 Jahren) spekuliert, Manfred Schmid gar mit Aufsteiger Austria Lustenau und der SV Guntamatic Ried. Die Innviertler verpassten im Frühjahr nur ganz knapp die Meisterrunde. SVR-Chefcoach Christian Heinle geht davon aus, dass die ersten sechs Ränge vom FC Red Bull Salzburg, SK Rapid, Austria Wien, Sturm Graz, LASK und dem WAC belegt werden. "Aber wenn einer davon schwächelt, werden alle probieren, da zu sein."

Wer folgt Austria Klagenfurt, WSG Tirol, TSV Hartberg und SKN St. Pölten?

Trainer-Altmeister Peter Pacult prophezeit für die Meisterrunde den FC Red Bull Salzburg, Rapid, Austria, Sturm und den LASK. "Der Rest spielt um die Plätze sechs bis zwölf", mutmaßte der 62-jährige Wiener, der mit seinen Violetten vom Wörthersee in der Vorsaison überraschend das obere Play-off erreicht hatte. Davor überraschten diesbezüglich die WSG Tirol, der TSV Hartberg und der SKN spusu St. Pölten.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty