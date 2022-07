Ausgerechnet im "Hexenkessel Hütteldorf" und zum SK Rapid Wien, mit den ehemaligen Unterschiedsspielern der SV Guntamatic Ried - Marco Grüll & Ante Bajic - startet die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 für die Innviertler. Sonntag, 24. Juli, Allianz Stadion - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Doch gerade das ist für Defensivakteur Markus Lackner ein "Adrenalin-Kick" und Zusatz-Motivation pur, um vor aufgeheizter Stimmung und großer Kulisse zu bestehen und der Un-Serie endlich ein Ende zu setzen. Noch nie gewannen die Wikinger in Hütteldorf!

Wollen diesmal mit beherztem Einsatz in Wien-Hütteldorf gegen Rapid heroisch gegen halten: SV Ried-Kapitän Marcel Ziegl und Co., für die es kein "Sonntagsausflug" werden soll...man will Zählbares aus dem Allianz Stadion mitnehmen.

"Englische Woche" für Rapid zum Saisonstart

Für den SK Rapid, bereits in der abgelaufenen Saison mit über 50 Pflichtpartien das größte Pensum aller 12 Bundesliga-Klubs absolvierend, ist das Duell mit den Riedern kommenden Sonntag nach zuvor im ÖFB-Cup (vergangenen Freitag 1:0 beim SK Treibach) und kommenden Donnerstag in der 2. Runde der UEFA Conference League Quali gegen Lechia Gdansk (21. Juli, 19 Uhr) bereits die dritte Pflicht-Partie in der noch jungen Saison und bedeutet zum Start gleich eine "englische Woche".

Rapid-Rückkehrer & Routinier Guido Burgstaller erlöste beim Drittligisten in der 1. Pokal-Runde die Grün-Weißen mit dem Tor des Abends in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Zweite Wien-Tour binnen einer Woche für Wikinger

Die SV Guntamatic Ried selbst siegte vergangenen Samstag in der 1. Rd. des UNIQA ÖFB-Cups beim FC Stadlau mit 4:0. Die Tore erzielten der ehemalige Austria Wien-Stürmer Christoph Monschein (13. Elfer, 24.), der die Stimmung in Hütteldorf von den Wiener Derbies her bestens kennt, Kapitän Marcel Ziegl (17.) und "Assistgeber vom Dienst" Stefan Nutz (55.).

Mit der zweiten Pflicht-Partie der Saison geht es für die Wikinger schon wieder nach Wien. Abwehrspieler Markus Lackner in der Retrospektive auf den ersten Auftritt in der Bundeshauptstadt vor wenigen Tagen: „Wir haben gegen Stadlau unsere Pflicht erfüllt und sind weitergekommen. Der Spielverlauf mit der roten Karte und dem Elfmeter war für uns natürlich optimal. Das Spiel war damit relativ früh entschieden. Für die Meisterschaft können wir daraus wenige Schlüsse ziehen. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Aber wir hatten eine richtig gute Vorbereitung, deshalb freuen wir uns jetzt schon sehr auf den Start.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle ergänzt: „Der Sieg im Cup war für uns extrem wichtig. Wir sind voll fokussiert und konzentriert in das Spiel gegangen und haben das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen. Die erste halbe Stunde war richtig gut. Wir haben hochverdient 3:0 geführt und hatten noch weitere Chancen. Sehr gut war auch, dass wir über 90 Minuten keine einzige Torchance zugelassen haben. Es war sehr heiß, deshalb haben wir vielleicht auch den letzten Nachdruck vermissen lassen. Alles zusammen war dieser Saisonstart aber sehr in Ordnung.“

Doch in der 1. Runde der Meisterschaft wartet natürlich auf Keeper Samuel Sahin-Radlinger und Co. mit dem österreichischen Rekordmeister ein ganz anderes Kaliber. „Bei Rapid hat sich einiges am Transfermarkt getan. Die Mannschaft hat sich stark verändert. Wir werden sehen, wie sie eingespielt sind. Es braucht immer seine Zeit, bis es rennt“, sagt Markus Lackner.

„Wichtig ist bei uns auch in dieser Saison, dass wir auf unsere Grundtugenden bauen. Wir müssen laufen und beißen, dann ist jetzt auch in Wien einiges für uns möglich. Auf dieses Spiel bei Rapid freuen wir uns sehr. Es wird eine richtig gute Stimmung sein, viele Fans werden kommen. So eine Stimmung motiviert mich brutal. Wir können relativ unbeschwert in dieses Spiel gehen. Wir können wie in jedem Spiel drei Punkte holen. Und mit dieser Einstellung werden wir auch in das Match reingehen.“

"Nicht nur Befreiungsschläge machen in Ballbesitz"

Chefcoach Christian Heinle: „Wenn man sich die Transfers von Rapid ansieht, dann ist die Ausgangssituation klar. Rapid will in dieser Saison die Lücke zu Salzburg etwas schließen. Wir müssen sehr organisiert auftreten. Wir wissen natürlich, dass wir viele Phasen gut verteidigen werden müssen.

Wichtig ist, dass wir nicht nur Befreiungsschläge machen, wenn wir den Ball haben. Wir wollen mutig auftreten und Nadelstiche setzen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass wir nach so vielen Jahren ohne Sieg bei Rapid diese Serie brechen, aber wir werden alles versuchen, dass es uns gelingt. Wir werden uns so gut vorbereiten wie jede Woche und mit etwas Glück im Spielverlauf sind wir nicht chancenlos.“

Das jüngste Duell

Am 16. Spieltag der vergangenen Saison trafen die SV Guntamatic Ried und Rapid Wien am 28. November 2021 in Ried das bisher letzte Mal aufeinander. Die beiden Mannschaften trennten sich dabei mit einem 2:2. Nach dem Führungstreffer durch Ercan Kara (11.) für Rapid glich Filip Stojkovic durch ein Eigentor (26.) aus. Leo Mikic erzielte das 2:1 (71.) für Ried, Christoph Knasmüllner (84.) sorgte für den Endstand.

Gesamt-Bilanz

Gesamt gab es bisher zwischen beiden Teams 84 Duelle. 48 Mal siegte Rapid, 17 Mal die SV Ried, bei 19 Remis. Gesamttorverhältnis: 159:90 für Rapid. Auswärts gelang Ried gegen Rapid bisher noch kein Sieg.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at