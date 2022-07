Der CASHPOINT SCR Altach, in der 1. Runde der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 zu Gast beim TSV Hartberg - Sonntag, 24. Juli, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - vermeldet in seiner heutigen Klubaussendung die Verpflichtung des kroatischen Offensivspielers Jan Jurcec. Der 21-jährige Rechtsfuß und zugleich sechste Sommer-Neuzugang der Elf von Neo-Chefcoach Miroslav Klose wird mit einem Zweijahres-Vertrag bis Sommer 2024 ausgestattet. Zusätzlich wurde eine Option auf eine weitere Saison vereinbart.

Jan Jurcec konnte sich in den zurückliegenden Trainingswochen als Testspieler zeigen und hat das Trainerteam mit seinen Fähigkeiten überzeugt. Der 21-Jährige stand bis Saisonende 2021/22 in der 2. Kroatischen Liga bei seinem Jugendklub NK Kustosija unter Vertrag, wo ihm in der abgelaufenen Spielzeit acht Treffer und sechs Assists gelangen.

Bevorzugt kommt der Rechtsfuß auf den offensiven Außenpositionen zum Einsatz. Jurcec hat bereits die obligatorischen medizinischen Untersuchungen am Olympiastützpunkt in Dornbirn absolviert und anschließend seinen Vertrag unterzeichnet. Er wird zukünftig mit der Trikotnummer 28 für den SCR Altach auflaufen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Jan Jurcec ist ein sehr talentierter und dynamischer Spieler, mit einem guten Torabschluss. Er hat in der 2. Kroatischen Liga bereits zwei sehr gute Saisonen im Profifußball absolviert und wird sich hier in Altach neu beweisen. Jan hat das Trainerteam in den letzten Wochen überzeugt und wird uns bis zum Saisonstart zur Verfügung stehen.“

Jan Jurcec: „Ich bin sehr glücklich, dass ich beim SCR Altach die Chance bekomme, meinen nächsten Karriereschritt im Ausland zu machen. Ich bin hier in Altach sehr gut aufgenommen worden und konnte mir ein persönliches Bild machen. Jetzt will ich auf dem Platz Leistung bringen und Spiele gewinnen.“

Steckbrief:

Name: Jan Jurcec

Geburtsdatum: 27.11.2000

Nationalität: Kroatien

Position: Linksaußen

Fotocredit: SCR Altach