(Ober-)Österreicher sind weiterhin in Belgien gefragt. Insbesondere bei Erstliga-Absteiger Beerschot V.A., der seit dem Frühjahr vom ehemaligen Chefcoach des LASK, Andreas Wieland, trainiert wird. Der 38-jährige Oberösterreicher holte nun für die neue Saison 2022/2023 Luca Meisl, ehemals Abwehrspieler der SV Guntamatic Ried, zum Klub aus Antwerpen. Co-Trainer von Beerschot V.A. ist der Wiener Thomas Darazs.

Nach zwei Jahren bei den Innviertlern wurde der Vertrag von Luca Meisl bei den Wikingern nicht verlängert. Der 23-jährige, gebürtigen Salzburger unterschreibt für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison bei Beerschot V.A.!

Meisl kommt - Holzhauer geht

Bei den Belgiern spielte in den vergangenen drei Spielzeiten auch der ehemalige Austria Wien-Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser. Der 29-jährige Wiener Neustädter erzielte in 97 Pflichtpartien 27 Treffer und steuerte 32 Assists bei und wechselte nach dem Abstieg in diesem Sommer zu OH Leuven.

Luca Meisl begann seine Fußball-Laufbahn beim SV Kuchl und wechselte dann in den Nachwuchsbereich vom FC Red Bull Salzburg. In 2020 ging es dann für den 1,84 Meter großen Innenverteidiger zur SV Guntamatic Ried, für die er 50 Pflichtpartien (3 Tore, 2 Assists) absolvierte.

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL BUNDESLIGISTEN

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at