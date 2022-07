Die 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup ist nach fünf Tagen komplettiert. Nachdem es am Freitag los ging, wurden nun auch die beiden Nachtragsspiele vom Dienstagabend absolviert. Dabei sicherten sich die ADMIRAL 2. Ligisten FAC Wien und KSV 1919 die verbliebenen beiden Tickets für die nächste Runde. In der sich unter den aufgestiegenen 32 Teams alle 12 ADMIRAL Bundesligisten einfinden.

Happyend für die Kapfenberger Falken dank Elfmeter-Siegtorschütze Matthias Puschl.

KSV 1919 80 Min. zu Zehnt und last Minute weiter

SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail vs. KSV 1919 1:2 (0:0)

Zuschauer: 500. SR: Markus Greinecker.

Tore: Gabriel Umfahrer (86.); David Heindl (69.), Matthias Puschl (90+7./E).

Rot: Walchhütter (KSV/17.).

Die KSV 1919 konnte sich im 2. Nachtragspiel der 1. UNIQA ÖFB Cup Runde gegen den SV Dellach/Gail mit 2:1 durchsetzen. Die Steirer mussten nach einer Roten Karte für Lukas Walchhütter bereits ab der 17. Minute in Unterzahl agieren. David Heindl brachte Kapfenberg schließlich in der 69. Minute in Führung (69.). Dellach gibt sich aber nicht geschlagen und erzielt in der Schlussphase durch Gabriel Umfahrer den Ausgleich (86.). In der Nachspielzeit bekam die KSV einen Elfmeter zugesprochen, den Matthias Puschl erfolgreich verwertet (90+7.).

Joker Oluwaseun Adewumi stach

TuS Bad Gleichenberg vs. FAC Wien 0:2 (0:1), Bad Gleichenberg Arena, Zuschauer: 500. SR: Samuel Sampl.

Tore: Krasniqi (25.), Adewumi (80.).



Der FAC Wien erreicht die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup. Der amtierende 2. Liga-Vizemeister siegte gegen den steirischen Regionalliga-Vertreter TuS Bad Gleichenberg mit 2:0 (1:0). Leomed Krasniqi brachte die Wiener in der 25. Minute in Führung. Bad Gleichenberg hielt lange dagegen, in der Schlussphase machte der eingewechselte Oluwaseun Adewumi aber für den FAC alles klar (80.).

Den erfolgreichen Auftakt im #UNIQAÖFBCup bei der TUS Bad Gleichenberg (0:2) gibt es hier noch einmal zum Nachlesen 📰👉🏼 https://t.co/YPD6CqRbpN #Wirfürden21 pic.twitter.com/uyQRcTlrzc — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 19, 2022

Folgende Teams haben sich für die 2. Runde (30.8.-1.9.) qualifiziert:

Bundesliga (12)

FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz, FK Austria Wien, SK Rapid, RZ Pellets WAC, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK, SV Guntamatic Ried, TSV Egger Glas Hartberg, Cashpoint SCR Altach, SC Austria Lustenau



2. Liga (10)

FC Flyeralarm Admira, FAC Wien, SV Licht-Loidl Lafnitz, GAK 1902, SKN St. Pölten, SKU Ertl Glas Amstetten, KSV 1919, SV Horn, FC Blau-Weiß Linz, FC Mohren Dornbirn 1913



Vereine der Landesverbände (10)

Wiener Sport-Club, FCM Flyeralarm Traiskirchen, Deutschlandsberger SC “Wonisch Installationen”, USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen, ASV Siegendorf 1930, Union Raiffeisen Gurten, WSC HOGO Hertha, SV Austria Salzburg, SC Sparkasse Imst 1933, SC Schwarz Weiß Bregenz



Alle Ergebnisse der 1. Runde

Auslosung 2. Runde

Die Auslosung der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Freitag, 22. Juli um 17:30 Uhr im Rahmen des ADMIRAL 2. Liga Spiels First Vienna FC gegen FC Blau-Weiß Linz statt.

Die weiteren UNIQA ÖFB CupT-ermine

2. Runde: 30. August - 1. September 2022

3. Runde: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

Fotocredit: Richard Purgstaller.