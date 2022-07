Daniel Tiefenbach schaffte im Sommer 2017 von den Amateuren des SC Austria Lustenau den Sprung zu den Profis. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Mittefeldspieler im Nachwuchs des FC St. Gallen und wechselte im Anschluss ins Reichshofstadion.

Insgesamt lief der dienstälteste Austrianer 78 Mal im grün-weißen Dress auf und erzielte dabei vier Treffer und bereite sieben Tore vor. Durch zwei Kreuzbandrisse wurde Tiefenbach in den letzten beiden Meisterschaften unglücklich in seiner Entwicklung ausgebremst und möchte nun nach vollständiger Genesung wieder mit der Austria durchstarten und in der Bundesliga positive Schlagzeilen machen.

Der Vertrag läuft zunächst bis 2023.

„Ich freue mich sehr, dass mein Weg bei der Austria weitergeht. Es zeugt von großer Wertschätzung, dass der Verein trotz meiner Verletzung weiter auf mich setzt. Ich befinde mich derzeit in der Reha, bin mit meiner aktuellen Verfassung aber sehr zufrieden. Es wird noch Zeit brauchen, bis ich auf den Platz zurückkehren kann. Ich werde aber alles daransetzen, dass ich bald wieder mit meinen Teamkollegen auf dem Rasen stehen kann“, sagte Daniel Tiefenbach.

„Für uns war es keine Frage, Daniel in der für ihn schwierigen Zeit beizustehen und auch gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Durch seinen hervorragenden Charakter und seine vorbildliche Mentalität sind wir und sicher, dass er auch dieses Mal noch stärker aus der Verletzung zurückkommen wird. Wir freuen uns, wenn Daniel uns möglichst bald auch wieder mit seinen Qualitäten auf dem Platz bei unseren Aufgaben in der Bundesliga helfen kann“, so Sportkoordinator Alexander Schneider.

Fotocredit: SC Austria Lustenau