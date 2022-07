Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück, der LASK empfängt am Samstag, den 23. Juli (17 Uhr, live auf Sky Sport Austria) zum Liga-Auftakt den SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena Pasching. Schon jetzt steht fest, dass diese Saison für die Schwarz-Weißen eine besondere wird: Im Frühjahr 2023 erfolgt der Einzug in die Raiffeisen Arena Linz, die neue Heimstätte des LASK.

Exakt zwei Monate nach dem letzten Liga-Spiel des LASK starten die Linzer Athletiker am Samstagnachmittag wieder durch. Mit dem SK Austria Klagenfurt ist zum Auftakt der Vorjahresaufsteiger und Meistergruppenteilnehmer aus Kärnten zu Gast. Bislang ist die (noch junge) Bundesliga-Bilanz zwischen den Klubs ausgeglichen, beide Duelle der Vorsaison endeten unentschieden (1:1, 2:2).

Souveräner Saisonstart

Sowohl der LASK als auch Klagenfurt starteten mit souveränen Siegen in der ersten ÖFB-Cup-Runde in die Saison: Während der LASK einen 9:1-Sieg über den SC Schwaz feierte, setzten sich die Kärntner mit 8:1 gegen Admira Dornbirn durch. Eine weitere Parallele findet sich in den Testspielergebnissen gegen europäische Topteams: Die Schwarz-Weißen rangen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein 0:0-Unentschieden ab – die Klagenfurter Austria zog vergangenen Montag nach und spielte ebenfalls 0:0 gegen den Premier-League-Klub FC Southampton.

Die tatsächliche Standortbestimmung folgt freilich erst am Samstag, wenn sich die Mannschaften in der Raiffeisen Arena Pasching gegenüberstehen. Die Partie läutet gleichzeitig eine neue Ära beim LASK ein: Neun Bundesliga-Heimspiele absolvieren die Linzer noch in der Ausweich-Heimstätte in Pasching. Im Frühjahr 2023 folgt schließlich die langersehnte Rückkehr in die angestammte Heimat, die Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg.

Cheftrainer Didi Kühbauer:

„Wir konnten in der Vorbereitung vieles umsetzen, die Jungs haben wirklich gut gearbeitet. Das Auftreten der Mannschaft gefällt mir, die Neuzugänge sind bestens integriert und das Klima ist sehr gut. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden.“

Fotocredit: www.sport-bilder.at (Harald Dostal)