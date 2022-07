Ammar Helac wechselte im Sommer 2020 vom FC Blau-Weiß Linz zum FK Austria Wien, wo er in der letzten Saison vermehrt im Bundesliga-Kader stand. Insgesamt bringt der 1,90m große Torwart die Erfahrung von 69 Zweitligaspielen mit. 55 Spiele davon bestritt er für Blau-Weiß Linz.

Helac wurde in der Akademie des LASK ausgebildet und schaffte über den ASKÖ Donau Linz den Sprung in den Profibereich. Er durfte außerdem bereits für die österreichische U20- und U21-Nationalmannschaft auflaufen.

Ammar Helac unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023.

„Ich habe in der Vergangenheit schon als gegnerischer Torwart hier im Reichshofstadion – inklusive Bierdusche – gespielt und freue mich sehr auf die tolle Stimmung in der Bundesliga, wenn ich jetzt auf der richtigen Seite stehe. Ich persönlich werde mein Bestes geben, um mit der Mannschafft die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, so Ammar Helac.

Sportkoordinator Alexander Schneider meinte: „Wir sind sehr froh, das Torhüter-Trio nun komplett zu haben. Mit Ammar haben wir einen Torwart verpflichtet, der in der 2. Liga bei Blau-Weiß Linz gezeigt hat, was er kann und zuletzt wertvolle Erfahrungen bei der Wiener Austria gesammelt hat. Er ist sehr ambitioniert, will sich auf höchsten Niveau entwickeln und hat bereits erfahren, was es heißt Bundesliga täglich zu leben. Wir erwarten von ihm, dass er den Konkurrenzkampf in der Mannschaft erhöht. Wir verfügen nun über ein sehr gutes Torhüter-Trio, das ein sicherer Rückhalt für die anstehende Saison sein wird.“

Die Bundesliga ist zurück in #Lustenau und wir starten kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen @WSGTIROL. Ab jetzt sind Tageskarten für die Nord- und Ost-/Südtribüne erhältlich. Alle Infos: https://t.co/tzScSePd7v

Fotocredit: SC Austria Lustenau