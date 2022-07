Markus Pink ist lang genug im Fußball-Geschäft, um die oberste Regel verinnerlicht zu haben: Der Trainer hat immer Recht! Als Peter Pacult kürzlich beim offiziellen Kick-off der ADMIRAL Bundesliga in Wien berichtete, dass die Saison-Vorbereitung bei der Austria Klagenfurt „gemütlich“ für seine Spieler gewesen sei, ignorierte der 31-jährige Kapitän die Müdigkeit und seine schweren Beine, stimmte mit einem Lächeln zu. Im Auftaktspiel beim LASK - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - wollen die Violetten zeigen, dass sie gewappnet sind für die neue Herausforderung, im vermeintlich schwereren "2. Jahr".

Chefcoach und "verlängerter Arm" auf dem Spielfeld: Pacult & Pink, seit Frühjahr Kapitän der Violetten.

"Haben weitere Schritte in richtige Richtung gemacht"

Markus Pink: „Die Vorbereitung war kurz, aber sehr intensiv. Wir haben weitere Schritte in die richtige Richtung gemacht." Der gebürtige Klagenfurter sieht sich durch den souveränen Auftritt in der 1. Runde des ÖFB-Cups bei Admira Dornbirn (8:1) in dieser Einschätzung bestätigt: „So ein Ergebnis kommt zustande, wenn alle das Spiel ernstnehmen und die Einstellung stimmt.“

In den zurückliegenden fünf Wochen wurden die konditionellen Basics für die neue Saison geschaffen und verschiedene Spielsysteme einstudiert, an taktischen Feinheiten gefeilt und der Teamgeist gefördert. Fünf Test-Partien standen am Programm mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Vor allem die beiden „Nullnummern“ gegen den deutschen Zweitligisten FC Hansa Rostock und den englischen Premierleague-Klub FC Southampton mit Chefcoach Ralph Hasenhüttl stärkten das Selbstvertrauen.

Der Austria-Kapitän: "Die Qualität des Kaders schätze ich sehr stabil ein. Klar, wir haben Stammkräfte verloren, aber es sind auch Jungs dazu gekommen, die der Mannschaft mit ihren Fähigkeiten auf jeden Fall helfen und die charakterlich absolut top in unsere Gruppe passen." Markus Pink selbst erlebt bei den Violetten seinen "zweiten Frühling", war in 72 Pflichtpartien der Kärntner an 57 Treffern als Schütze oder Vorbereiter beteiligt.

Pink ist bei den Violetten einer der Trümpfe! Der Leadertyp geht voran...

"Wollen auch im zweiten Jahr unseren Stempel aufdrücken"

Nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer, dem historischen Einzug in die Meistergruppe der ADMIRAL-Bundesliga und Rang 6 in der Abschlusstabelle hat sich die eingeschworene Mannschaft von Chefcoach Peter Pacult auch für die bevorstehende Spielzeit wieder einiges vorgenommen. Stürmer Pink: „Unser Ziel ist es, so rasch wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Wir wollen auch im zweiten Jahr unseren Stempel aufdrücken, für die eine oder andere Überraschung sorgen."

Nach der kurzen Sommerpause und der intensiven Vorbereitung kribbelt es bei den Violetten in den Füßen. „Die Stimmung ist absolut positiv, alle freuen sich auf das Match in Pasching und dass die Saison jetzt losgeht. Der LASK hatte in diesem Sommer schon einen größeren Umbruch, da ist es schwer zu sagen, was uns erwartet. Sie werden auf viel Ballbesitz aus sein und zielstrebig nach vorn spielen, deshalb müssen wir hellwach und körperlich voll auf der Höhe sein“, fordert Rechtsfuß Pink.

Nachdem er Mitte April von Chefcoach Pacult als Kapitän eingesetzt wurde, spürt der 1,88 Meter-Mittelstürmer noch eine größere Verantwortung für das Team und sieht sich in der Pflicht: „Es macht mich sehr stolz, die Kapitänsschleife bei der Austria tragen zu dürfen. Das ist für mich ein Zeichen der Wertschätzung für meine Arbeit. Ich werde am Platz und in der Kabine immer meinen Beitrag leisten, dass sich jeder Einzelne wohlfühlt, auch bei Problemen immer Ansprechpartner sein.“

Fotocredit: Richard Purgstaller und Harald Dostal/www.sport-bilder.at