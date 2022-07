Die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 bedeutet für den TSV Egger Glas Hartberg dessen fünfte Spielzeit in der höchsten österreichischen Spielklasse. Erstmals starten die Oststeirer mit einem Heimspiel. Gast in der Hartberger Profertil Arena ist der SCR Altach mit Neo-Trainer Miroslav Klose - Sonntag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter der Begegnung ist Alan Kijas aus Niederösterreich.

Szene vom jüngsten Aufeinandertreffen am 26. April zwischen dem Hartberger Tobias Kainz (li.) und Emanuel Schreiner vom SCR Altach.

TSV Hartberg erstmals mit Heimspiel in neue, fünfte Saison

Wer hätte zu Beginn des Hartberger Sommermärchens 2018 gedacht, dass der der TSV Egger Glas Hartberg vier Jahre später in die fünfte Bundesliga-Saison startet? Nun ist es soweit und endlich dürfen die Blau-Weißen zur Saisoneröffnung nach zuvor stets Auftakt-Auswärtspartien im "eigenen Wohnzimmer", respektive der Profertil-Arena loslegen.

In der Vergangenheit konnte der TSV in Runde 1 einmal gewinnen (2021 bei Rapid Wien!) und remisieren (2020 in Altach), um zuvor zweimal zu verlieren (2019 beim SV Mattersburg und 2018 bei Sturm Graz).

Die Statistik-Bilanz der ersten Saison-Heimspiele: 2019 Sieg vs. FC Flyeralaram Admira und drei Niederlagen (2021 vs. SCR Altach, 2020 vs. WAC, 2018 vs. FC Flyeralarm Admira).

Im Hinblick auf die bevorstehende Saison 2022/2023 absolvierte das TSV-Team um Chefcoach Klaus Schmidt die volle Vorbereitung ohne gröbere Zwischenfälle. Die Hartberger um Neuzugang Albert Ejupi und Rückkehrer Lukas Fadinger freuen sich nun, dass der Alltag und Spielrhythmus wieder losgeht. In vier Monaten ist bereits Halbzeit (aufgrund der WM in Katar).

Trainer Klaus Schmidt konnte sein Team in Ruhe auf die kommenden Aufgaben vorbereiten (Lemmerer und Sturm sind angeschlagen). Beim finalen Feinschliff helfen auch die Erinnerungen an das letzte Duell mit dem sonntägigen Gegner. Das 4:0 am 26. April war nicht nur der höchste TSV-Sieg in der Bundesliga-Historie, sondern auch ein wichtiger Befreiungsschlag für den geschafften Klassenerhalt.

"Gegner, der uns auf Augenhöhe begegnet"

Cheftrainer Klaus Schmidt vor dem Auftakt: "Endlich geht's los - Nach dem ersten Bewerbsspiel vergangenen Freitag in Leoben, das wir - wie man so schön sagt - drübergebracht haben. Wir möchten im ersten Heimspiel der Meisterschaft an dieses Erfolgserlebnis anschließen. Die Mannschaft ist motiviert, fit und brennt auf den Einsatz. Altach ist sicher ein Gegner, der uns auf Augenhöhe begegnet. Es ist somit angerichtet für ein sehr spannendes Spiel. Ich hoffe, dass die Fans zahlreich ins Stadion kommen und sich den Saisonauftakt nicht entgehen lassen. Ich freue mich auf euch am Sonntag!"

Offensivspieler Okan Aydin: "Die Vorfreude ist extrem. Jeder Spieler freut sich, dass die Vorbereitung vorbei ist und die neue Bundesliga Saison endlich wieder los geht. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es zuhause vor den eigenen Fans wieder zur Sache geht. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und wir wollen die drei Punkte in Hartberg behalten, um einen guten Saisonstart hinzulegen."

3, 2, 1 - los geht's! Die neue Bundesliga-Saison öffnet ihre Pforten! Zum Auftakt gibt es erstmals ein Heimspiel.



Anstoß beim Spiel gegen den @SCRAltach ist am Sonntag (24.07.) um 17 Uhr!



Nach Klassenerhalt-Happyend Altacher Aufbruchstimmung mit Neo-Chefcoach Klose

Gegner SCR Altach hat eine zähe Saison mit einem riesengroßen Happy-End hinter sich. Lange sah es danach aus, dass die Vorarlberger in die 2. Liga absteigen würden, doch dank der Punkteteilung erfolgte die "Auferstehung". Wie der TSV fixierten die Rheindorfer in der letzten Runde den Klassenerhalt.

Nun herrscht Aufbruchstimmung im Ländle. Der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 und amtierende WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose übernahm den Cheftrainersessel von Ludovic Magnin, der auf eigenen Wunsch in seine Schweizer Heimat zurückkehrte. Mit dem sympathischen Klose bestreitet nun eine spannende, allerorts bekannte Persönlichkeit das erstes Bundesliga-Spiel als Chefcoach in der Oststeiermark.

In den Interviews des 44-jährigen, im polnischen Opole geborenen Klose war seine Spiel-Philosophie immer wieder zu hören: „Mutig nach vorne spielen, dominant auftreten und gegen den Ball konsequent arbeiten.“

Drei Ex-Hartberger im SCRA-Kader

Personell hat sich auch auf dem Spielersektor einiges getan, wo ein halbes Dutzend an Neuzugängen zu verzeichnen ist. Die Defensivspieler Gugganig und Jäger (Sturm Graz) sowie die offensiven Legionäre Jurcec, Dahan, Tibidi, Forson. Vereinsurgestein und (Ex-)Kapitän Philipp Netzer hat seine Karriere beendet, die Leihverträge des Trios Monschein, Gaudino und Nanizayamo endeten.

Nachwievor im Kader sind die Ex-Hartberger Jan Zwischenbrugger, Armin Gremsl und Bakary Nimaga. Beim Cup-Pflichtspielauftakt gegen Elektra gab’s einen 3:1-Erfolg.

DUELL-BILANZ & FAKTEN

36 Spiele, 8 Siege TSV Hartberg, 7 Remis, 21 Siege SCR Altach.

Die Bilanz in der ADMIRAL Bundesliga (14) ist mit 6-4-4- positiv für den TSV. In den letzten zehn Duellen verloren die Hartberger nur ein Spiel (vor einem Jahr am 31. Juli 2021 mit 1:2 in der Profertil Arena). Von den aktuellen BL-Klubs ist der SCR Altach der Lieblingsgegner der Gastgeber. Gegen kein anderes Team gewannen die Blau-Weißen öfter.

Der TSV blieb in der ADMIRAL Bundesliga in den vergangenen drei Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – erstmals gegen ein Team in der Bundesliga.

Der SCR Altach gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten zwei Spiele der vergangenen Saison und rettete sich damit vor dem Abstieg. Es war das einzige Mal, dass die Vorarlberger in der Vorsaison zwei BL-Siege in Folge holten – drei Bundesliga-Siege in Serie gab es zuletzt im Dezember 2019.

