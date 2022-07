Knapp 68 Stunden nach Abpfiff des ersten Europacup-Heimspiels der Saison 2022/23 steigt der SK Rapid Wien auch in die neue Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga ein. Im Allianz Stadion empfängt das Team von Chefcoach Ferdinand Feldhofer am Sonntag die SV Guntamatic Ried - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Siehe auch separaten Vorbericht der Innviertler "So eine Stimmung motiviert mich brutal".

Brach vor einem Jahr beim 3:0 gegen die SV Guntamatic Ried mit seinem Führungstor den "Bann", nachdem er im vergangenen Sommer von den Innviertlern zum SK Rapid gewechselt war: Marco Grüll.

Yusuf Demir eine Option

Im Kalenderjahr 2022 stehen sich beide Teams erstmals gegenüber, nachdem sich die Wege im März nach dem Grunddurchgang trennten (SK Rapid in Meister-, SV Ried in Qual-Gruppe). Vor einem Jahr in Runde 5 siegten die Hütteldorfer am 22. August daheim mit 3:0 (Torschützen: Grüll, Kara und R. Ljubičić) und spielten in Runde 16 am 28. November, ebenfalls einem Sonntag, in Ried 2:2 (0:1 Kara, 1:1 Eigentor Stojkovic, 2:1 Mikic, 2:2 Knasmüllner).

Personell hat sich bei Rapid nach dem „Hitze-Martyrium“ gegen Lechia Gdańsk (0:0) nicht viel verändert, wie Cheftrainer Ferdinand Feldhofer sagt: „Wir werden bis zum Matchtag natürlich die Werte der Spieler ganz genau beobachten und dann entscheiden, welche Start-11 am besten bereit ist für den Ligaauftakt. Alle Spieler haben das intensive Match am Donnerstag verletzungsfrei überstanden, schon heute werden mit Leopold Querfeld und Pascal Fallmann zwei unserer U19-EM-Teilnehmer die Reise mit der 2. Mannschaft nach Oberösterreich zum Match bei Vorwärts Steyr mitmachen. Yusuf Demir könnte für die Partie der Profimannschaft gegen Ried eine Option für den Kader sein."

Einen Einsatz des Ex-Rieders Ante Bajić und Ex-Klagenfurters Patrick Greil am Sonntag bzw. beim Europacup-Rückspiel kommende Woche in Polen schließt der Cheftrainer nicht kategorisch aus.



Gegen die Innviertler kann Rapid bekanntlich auf eine beeindruckende Heimserie (42 Spiele ohne Niederlage, zuletzt 13 Siege in Folge) in der Bundesliga blicken, der Ferdinand Feldhofer aber keinerlei Bedeutung schenkt: „Natürlich wollen wir mit einem Heimsieg in die Meisterschaft starten und bereiten uns auch auf diese Partie schon seit Tagen vor. Ich wünsche mir, dass wir von Anfang an selbstbewusst und mutig agieren und im Vergleich zum Donnerstag von Spielbeginn weg ein schnelleres Pass-Spiel praktizieren. Wir haben Ried in der Vorbereitung sehr genau beobachtet, sie haben interessante Abläufe implementiert, bei ihrem Spiel mit und gegen den Ball waren genaue Muster zu erkennen und ich bin gespannt, ob sie das am Sonntag in Hütteldorf so fortsetzen werden.

Mir war bewusst, dass wir aufgrund der vielen Änderungen im Kader und der eher kurzen Vorbereitungszeit etwas Zeit brauchen werden, das hat man auch gestern vor allem in der 1. Halbzeit gesehen. Nach Seitenwechsel ging es aber bereits viel besser. Es war natürlich am Donnerstag kein Top-Spiel, aber ich habe die gesamte Leistung auch nicht als schlecht empfunden. Wir haben in der Defensive gegen Lechia kaum etwas zugelassen, daran wollen wir auch am Sonntag anknüpfen, dafür in der Offensive, wo wir uns vor allem nach Seitenwechsel einige hervorragende Chancen herausgespielt haben, beim letzten Pass und beim Torabschluss konsequenter und effizienter werden."

Grüll: "...Wurscht, wer da drinnen ist..."

"Unterschiedsspieler" Marco Grüll meint im Vorfeld der Partie gegen seinen Ex-Klub: "Wir sind im Cup verdient, aber auch mit Glück, wenn du das Tor in der 96. Minute schießt, weiter gekommen. Jetzt gilt es am Sonntag zu gewinnen, damit wir nicht das gleiche Schicksal wie letztes Jahr erleben und mit einer Niederlage starten. Wir müssen von Anfang an druckvoll nach Vorne spielen. Das Wichtigste ist, dass wir konsequent vor dem Tor sind. Das gilt für alle Offensivspieler. Da ist es Wurscht, wer da drinnen ist, wir müssen die Tore machen. Das müssen wir zu 100% wollen, dann wird es uns auch gelingen."

Besonderes Spiel für den 24-jährigen Pongauer, der bei der SV Ried zum Bundesliga-Spieler reifte? Grüll: "Es ist natürlich immer was Besonderes gegen Leute zu spielen, die du sehr gut kennst. Das hat doch andere Vorsätze wie andere Partien. Trotzdem werde ich mich gleich wie bei jedem Spiel darauf vorbereiten und wir werden alles daran setzen das Spiel zu gewinnen."

