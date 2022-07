Die WSG Tirol gastiert zum Auftakt der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 beim SC Austria Lustenau. Den Wattenern bleibt es dabei vorbehalten, die Vorarlberger nach 22 Jahren Abstinenz bei der Rückkehr im Fußball-Oberhaus zu begrüßen. Sonntag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dabei wartet mit dem Aufsteiger zu Beginn des Spieljahres eine regelrechte "Wundertüte" auf die Elf von Chefcoach Thomas Silberberger! Doch auch die Wattener warteten ja in den vergangenen Jahren schon wiederholt als "Wundertüte" auf. Nachfolgend Statements von Coach & Kapitän, für den es seine "anstrengendste Vorbereitung" war.

Wird er nach Nikolai Baden-Fredriksen und Giacomo Vrioni in den vergangenen Jahren der nächste Top-Torjäger-Coup der WSG Tirol sein und ebenso bei den Wattenern für Furore sorgen: der 28-jährige, argentinische Angreifer Lautaro Patricio Rinaldi. Wie seine Vorgänger braucht der lt. Chefcoach Silberberger "pflegeleichte" Rinaldi auch "seine Eingewöhnungszeit".

Wattener motiviert ins vierte Bundesliga-Jahr

Der erste Gegner der WSG Tirol in der neuen Spielzeit zur ADMIRAL Bundesliga ist also Aufsteiger Austria Lustenau. Der Vorarlberger Traditionsklub, der die letzten 22 Jahre in der 2. Liga spielte, ist die große Unbekannte der neuen Saison in der österreichischen Fußball-Belletage.

Das Ziel des Klubs aus dem Ländle ist ident mit jenem in Wattens: Klassenerhalt. Und auch die "Preisklasse", in der sich Lustenau bewegt, ist eine, die jener in Wattens ähnelt. Laut transfermarkt.at werden die Vorarlberger auf einen Kaderwert von 6,55 Millionen Euro geschätzt. Die WSG liegt mit 7,18 Mio. Euro nur unwesentlich darüber.

WSG-Coach Thomas Silberberger über...

…ob in Runde 1 mit Lustenau die große Unbekannte auf die WSG wartet: „Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Wir fahren voller Vorfreude nach Lustenau. Der Bundesligaauftakt ist immer eine coole Geschichte, vor allem beim Aufsteiger. Wir erwarten uns ein ausverkauftes Haus. Was das bedeutet, wissen wir spätestens seit unserem letzten Auftritt in Altach. Lustenau wurde verdient Meister der 2. Liga, deshalb sind sie auch verdient in der Bundesliga. Wir wollen in Lustenau zeigen, dass wir bereits das vierte Jahr in der Bundesliga sind und in den ersten drei Jahren viel gelernt haben. Unser Ziel ist es, in Lustenau zu punkten – wohlwissend, dass es extrem schwer wird.“

…inwieweit die WSG bereit für die Meisterschaft ist: „Wir müssen bereit sein. Die Anlaufzeit ist im Sommer immer eine sehr kurze. Allerdings haben wir wenig Neuverpflichtungen. Die Mannschaft ist intakt, hat gut gearbeitet und in der Vorbereitung zur rechten Zeit (Anm.: vs. VfL Wolfsburg) eine vor den Latz bekommen. Dass wir danach wieder in die Spur gekommen sind, stimmt mich zuversichtlich. Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung inklusive erstem Cupauftritt sehr zufrieden. Von mir aus kann’s losgehen.“

"Mit Cham & Tabakovic 42 Tore verloren"

…ob sich der Spielstil Lustenaus laut Beobachtung gegenüber der 2. Liga verändert hat: „In der 2. Liga hab‘ ich mir auch schon das eine oder andere Spiel von ihnen angeschaut. Mit dem Abgang von Cham und Tabakovic haben sie 42 Tore verloren, tun sich schwer zu Chancen zu kommen. Sie haben eine gute Startelf, die aber mit jedem Wechsel dünner wird – ähnlich wie bei uns. Für mich hat sich vom Spielstil nicht viel verändert.“

…was das Spiel gegen einen Aufsteiger so besonders macht, dass die WSG noch nie ein Spiel gegen Aufsteiger gewinnen konnte: „Mit VAR hätten wir vor zwei Jahren in Ried gewonnen, aber da es noch keinen gegeben. Ich glaube nicht, dass das mit der Aufstiegseuphorie zusammenhängt. Das waren bislang alles enge Spiele. Der Aufsteiger und die WSG begegnen sich im Regelfall auf Augenhöhe, so wie mit vier weiteren Teams. Da hängt viel von der Tagesverfassung ab.“

"Wer mehr läuft, wird das Spiel gewinnen"

…ob die Hitze am Sonntag zum Thema wird: „Ich denke für beide Mannschaften. Der Fitnessgrad wird entscheidend sein, wer länger sprinten kann. Und wer mehr läuft, wird das Spiel gewinnen. Ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag die Fitteren sind.“

… ob die Stürmerfrage zur Schlüsselfrage wird: „Die ganzen Torabgänge, die wir haben, sind natürlich ein Thema. Aber ich erinnere daran, dass vorige Saison Sabitzer auch erst am 10. Spieltag zum ersten Mal getroffen hat. Vrioni hat erst sieben Runden vor Schluss damit begonnen, wie am Fließband zu treffen. Er hat auch eine Eingewöhnungsphase benötigt. Die muss man auch diesen jungen Spielern jetzt geben.

Klar ist, im Vorjahr wurden Vrioni & Co. an Baden-Frederiksen und Yeboah gemessen, heuer werden die neuen an Vrioni und Sabitzer gemessen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass am Ende der Saison sowohl bei Rinaldi als auch bei Prelec ein doppelstelliger Score steht – eventuell auch bei Prica.“

… inwieweit die Integration der neuen Spieler fortgeschritten ist: „Schon sehr, sehr weit. Bei Prelec ist es noch eine Frage der Fitness, weil er erst seit knapp zwei Wochen da ist. Aber die Integration ist kein Problem. Und der Argentinier ist ohnehin pflegeleicht.“

"War anstrengendste Vorbereitung meiner Karriere"

Kapitän & Keeper Ferdinand Oswald über...

… was seinen vierten Bundesligaauftakt so besonders macht: „Dass wir wieder hier sitzen und über den Bundesligaauftakt reden können und ihn dann spielen dürfen. Es macht riesig Spaß, beim Aufsteiger zu starten – vor vielen Zuschauern. Es wird ein sehr schweres Spiel. Wir freuen uns darauf.“

… was die vielen jungen Mitspieler in ihm auslösen: „Das war für mich die anstrengendste Vorbereitung meiner Karriere – was vielleicht auch an meinem Alter liegt. Aber mir macht es immer noch Spaß, vor allem, wenn man mit jungen, hungrigen Leuten zusammenarbeiten kann. Auch dieses Jahr sieht es so aus, als ob alle an einem Strang ziehen. Das macht Spaß.“

Fotocredit: WSG Tirol