Unter den 32 Teams, die vor wenigen Tagen im UNIQA-ÖFB-Cup in Runde 2 aufgestiegen sind, befinden sich alle 12 ADMIRAL Bundesligisten und 10 ADMIRAL 2. Ligisten (Anm.: die 2. Mannschaften der Bundesligisten sowie RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering sind beim Pokalbewerb nicht vertreten). Mit 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 und Vorwärts Steyr schieden zwei Profiklubs vorzeitig aus. Am heutigen Freitagabend fand im ORF die Auslosung für die 2. Runde statt, deren 16 Partien unter der Woche vom Dienstag, 30. August, bis Donnerstag, 1. September ausgetragen werden. Nachfolgend die Paarungen.

Youngster Dario Kreiker und der 27-malige Rekord-ÖFB-Cup-Sieger FK Austria Wien (letztmals Gewinner 2009) haben in der 2. Runde die "Hürde" Siegendorf zu überspringen.

2. Runde: 30. August - 1. September 2022

(ADMIRAL Bundesligisten im FETTDRUCK)

KSV 1919 vs. FAC Wien

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. GAK 1902

SV Horn vs. SKN St. Pölten

SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Blau-Weiß Linz

TSV Egger Glas Hartberg vs. FC Mohren Dornbirn 1913

Cashpoint SCR Altach vs. FC Flyeralarm Admira

SK Rapid Wien vs. USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen

SK Austria Klagenfurt vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

RZ Pellets WAC vs. Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“

Titelverteidiger RB Salzburg vs. OÖ-Regionalligist Union Gurten - OÖ-Nachbarschafts-Derby SV Ried vs. Hertha Wels

FC Red Bull Salzburg vs. Union Raiffeisen Gurten

LASK vs. SC Sparkasse Imst 1933

FK Austria Wien vs. ASV Siegendorf 1930

SV Guntamatic Ried vs. WSC HOGO Hertha Wels

SC Austria Lustenau vs. Wiener Sport-Club

WSG Tirol vs. FCM Flyeralarm Traiskirchen

SK Puntigamer Sturm Graz vs. SV Austria Salzburg

Amateur-Vereine können Heimrecht gegen Bundesligisten beantragen

Wie im Vorjahr steht Bundesliga-Vereinen auch in der diesjährigen Cup-Saison bei Spielen gegen Amateur-Vereine grundsätzlich das Heimrecht zu. Die Regional- bzw. Amateurligisten sind allerdings berechtigt, einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf der eigenen Sportanlage einzubringen.

Unser Gegner für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup steht: Mit der Union Gurten gastiert ein Verein aus der Regionalliga Mitte bei uns in der Red Bull Arena (Infos zum genauen Spieltermin folgen zeitnah).⚽️ pic.twitter.com/fnuSasv8Kx — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 22, 2022

Die Auslosung der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup erfolgte im Rahmen des ADMIRAL 2. Liga Spiels First Vienna FC 1894 vs. FC Blau-Weiß Linz. Die Ziehung wurde von ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger vorgenommen

Ziehungsmodalitäten:



In einer ersten Phase wurden aus dem 10 Teams umfassenden Pool „2. Liga“ zunächst vier 2.-Liga-interne Paarungen gezogen. Danach bekamen die beiden verbleibenden Teams der 2. Liga jeweils einen der 12 Vertreter der höchsten Spielklasse („Topf Bundesliga“) zugelost. Die Gegner der 10 Vereine der Landesverbände wurden abschließend ebenfalls aus dem Bundesliga-Topf ermittelt.

Die weiteren UNIQA ÖFB Cup-Termine

3. Runde: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

