Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. In der ADMIRAL Bundesliga hat Überraschungs-Mannschaft Austria Klagenfurt richtig abgeräumt...gleich 3 Akteure der Violetten unter den Top-4!

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt)

Endergebnis:

1. Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt / 36044 Stimmen)

2. Florian Jaritz (Austria Klagenfurt / 1834 Stimmen)

3. Marco Grüll (Rapid Wien / 1479 Stimmen)

4. Florian Rieder (Austria Klagenfurt / 998 Stimmen)

5. Raphael Sallinger (TSV Hartberg / 675 Stimmen)

6. Jürgen Heil (TSV Hartberg / 444 Stimmen)

7. Rene Swete (TSV Hartberg / 286 Stimmen)

8. Jakob Jantscher (Sturm Graz / 194 Stimmen)

9. Felix Strauss (SCR Altach / 162 Stimmen)

10. Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg / 152 Stimmen)

