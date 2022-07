Nachdem Freitagabend im Auftakt-Match der neuen Saison 2022/2023 in der ADMIRAL Bundesliga zwischen Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg und dem Vorjahres-Dritten FK Austria Wien (3:0) die Violetten in der Red Bull Arena eine Halbzeit lang mit einem couragierten, mutigen Auftritt überzeugten und gar günstige Gelegenheiten zum Führungstreffer hatten, drehten die Roten Bullen nach der Pause auf. Und untermauerten spätestens nach dem Doppelschlag um Minute 60 ihre ambitionierte Vormachtstellung im neuen Spieljahr. Nach dem sportlichen Salzburger Statement nachfolgend Wortspenden aus beiden Lagern.

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (37.) Šeško, 2:0 (56.) Fernando, 3:0 (61.) Okafor. Zuschauer: 11.156. SR: Rene Eisner

„In Anfangsphase Glück gehabt, das darf man nicht unterschätzen“

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir haben auf jeden Fall einen verdienten Sieg im ersten Spiel in der Liga eingefahren. Am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht. Man muss aber wieder sagen: Die Austria ist einfach eine richtig gute Mannschaft. Spezielle in der Anfangsphase haben wir Glück gehabt, das darf man nicht unterschätzen. Aber in Summe ein verdienter Sieg. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg.“



…vor dem Spiel angesprochen auf die Nichtberücksichtigung von Kapitän Andreas Ulmer: „Bei dieser Qualität im Kader gibt es immer Härtefälle. Aktuell hat Max Wöber hinten links die Nase vorne.“

"Haben uns am Anfang schwer getan"

Maximilian Wöber (RB Salzburg): „Es war unser klarer Anspruch, die Partie zu gewinnen und drei Punkte zu holen. Das haben wir, glaube ich, sehr zufriedenstellend erledigt. Wir haben uns am Anfang schwergetan, vor allem Lösungen zu finden, aber in der 2. Halbzeit haben wir das dann um einiges besser gemacht und daher auch verdient 3:0 gewonnen.“





Benjamin Šeško (RB Salzburg, Foto): „Ein großartiger Start für mich persönlich und natürlich auch für das Team. Ich bin sehr, sehr glücklich über den 1. Spieltag.“



Christoph Freund (Sportdirektor RB Salzburg) über...

...die heurigen Transfers: „Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Jungs dazugeholt haben. Aber entscheidend wird sein, dass das Ganze als Mannschaft funktioniert und wir wieder eine gute homogene Truppe haben werden. Wird sich in den nächsten Wochen weisen, aber ich habe ein gutes Gefühl.“



…weitere, mögliche Abgänge: „Der Kader ist zurzeit doch eher groß. Für einige könnte es schwierig werden, bei uns Minuten zu bekommen. Es könnte daher noch Veränderungen geben.“



…den "Königstransfer" Lucas Gourna-Douath: „Sicherlich ein außergewöhnlicher Transfer für uns. Es haben sich viele Vereine in Europa mit ihm beschäftigt. Ist ein Ausrufezeichen, dass sich so ein Spieler für Red Bull Salzburg entschieden hat.“

Leider nichts zu holen in Salzburg. Im ersten Durchgang (sehr) gut mitgehalten, am Ende war der Gastgeber einfach besser.



Kopf hoch, Veilchen! 👊#faklive #RBSFAK pic.twitter.com/CLq69sQ6Oe — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 22, 2022

"Mit 1. Hälfte sehr, sehr zufrieden"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien): „Der Sieg von Salzburg geht aufgrund der 2. Halbzeit in Ordnung. Aber wenn wir vielleicht die ersten Chancen genutzt hätten, dann wäre vielleicht mehr drinnen gewesen. Aber mit der 1. Hälfte bin ich sehr, sehr zufrieden. Es war eine gute Leistung der Mannschaft.“



Christian Früchtl (Neo-Keeper FK Austria Wien) über...

…sein Debüt in der österreichischen Bundesliga: „Rein persönlich war es eine gute Leistung, aber es hilft leider nichts, wenn wir dann 3:0 verlieren.“



…das Spiel: „Am Anfang hatten wir sehr gute Chancen. Wenn wir die nutzen, dann kann das Spiel auch ganz anders ausschauen. In der 2. Halbzeit haben wir es dann nicht mehr so gut gemacht. Aber wir bekommen es hin.“



Matthias Braunöder (FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Vor allem in der 1. Halbzeit hätten wir das eine oder andere Tor machen können oder sogar müssen. In der 2. Halbzeit haben sie uns aber im Griff gehabt.“



…eine mögliche Vertragsverlängerung bei der Austria: „Noch keine Bestätigung.“

"Haben bis Mitte November knapp 30 Spiele zu absolvieren"

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über...

…die Partie (vor dem Spiel): „Es gibt unangenehmere Aufgaben, als sich gleich zu Beginn mit der besten Mannschaft Österreichs zu messen.“



…Transferoffensive und der damit einhergehenden finanziellen Situation bei der Austria: „Wir haben jetzt bis Mitte November knapp 30 Spiele zu absolvieren. Da brauchen wir einen Kader, auf den wir zurückgreifen können. Wir hatten elf Abgänge, worunter Großverdiener dabei waren. Das heißt, die Personalkosten sind gleichgeblieben. Und einen Teil dieser kalkulierten Einnahmen (Anm. aus dem internationalen Bewerb) haben wir reinvestiert. In Summe: Es ist nicht so, dass wir mit dem Feuer spielen.“



Gerhard Krisch (Vorstand FK Austria Wien) im Videobeitrag zur Transferoffensive bei der Austria: „Wir haben uns dazu entschieden, auch die eine oder andere Investition zu tätigen und haben eigentlich nur einen Vorgriff auf die Einnahmen gemacht, die wir durch den internationalen Bewerb bekommen und haben dieses Geld teilweise in die Mannschaft investiert.“



Andreas Herzog (Sky Experte) über...

...das Spiel: „Ein klarer Sieg für die Salzburger. In der 1. Halbzeit war die Austria richtig gut. Da hatten sie drei, vier riesen Möglichkeiten. Wenn du da was mitnehmen willst, dann musst du einfach treffen. In der 2. Halbzeit waren die Salzburger aber wieder total überlegen.“



…Transferpolitik bei der Austria: „Ich war schon ein bisschen überrascht, aufgrund der finanziellen Situation. Aber es sind Spieler dabei, die der Austria sofort weiterhelfen.“

