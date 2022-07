LASK gegen SK Austria Klagenfurt endet mit 3:1 (2:0) - siehe auch separaten Spielbericht. Die wichtigsten Stimmen zu dieser Partie des 1. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.





LASK – SK Austria Klagenfurt 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 (14.) Nakamura (Assist M. Ljubicic), 2:0 (28.) Goiginger (Assist Stojkovic), 3:0 (48.) M. Ljubicic, 3:1 (90.) Pink.. Schiedsrichter: Harald Lechner.

"Hätten noch mehr draufbleiben können"

Thomas Goiginger (LASK, Foto oben):

…über das Spiel: „Wir haben von Anfang an gut in die Partie hineingefunden, sind schnell in Führung gegangen, haben in der 1. Halbzeit eine gute Leistung abgeliefert und in der 2. Halbzeit mit dem 3:0 gleich den Sack zugemacht. Wir hätten noch mehr draufbleiben können, aber ich finde, es war ein souveräner Saisonauftakt.“



…über sein Tor: „Es freut mich, wenn jeder vorne ein Tor macht, aber es ist wichtig, dass wir als Team gut performen und dann werden wir am Ende der Saison eine gute Platzierung haben.



…über den Kader: „Wir haben natürlich an Qualität verloren, aber auch hohe Qualität dazubekommen und wir müssen schauen, dass wir das über die gesamte Saison auf den Platz bringen.“

"Tempo ist genaus wie in deutscher 2. Liga"

Neuzugang Philipp Ziereis (LASK):

…über das Spiel: „Wir haben heute verdient gewonnen. Das Gegentor nervt als Verteidiger, aber wir haben drei Punkte und das ist alles, was wir wollen zum Start. Wir haben vielleicht ein Stück dumm agiert. Das muss man analysieren. Du bist 3:0 vorne, dann geben wir Klagenfurt Stück für Stück das Spiel.“



…über die ADMIRAL Bundesliga: „Das Tempo ist genauso wie in der Zweiten (Deutschen, Anm.) Liga, also man wird sehen, wo die Unterschiede liegen.“



…über den Kader und seine Ziele mit LASK: „Wir werden über die Saison alle brauchen. Ich will die Defensive zusammenhalten. Da muss jeder zusammenhalten, damit wir als Gruppe erfolgreich sind.“



Peter Michorl (LASK) im Zuspieler vor dem Spiel:

…zu dem Begriff der „LASK-DNA“: „Mit dem Begriff ‚LASK-DNA‘ tue ich mir schwer. Die DNA hat Oliver Glasner reingebracht und jeder hat dann versucht, sein Spiel zu adaptieren. Jetzt ist Didi Kühbauer unser Trainer und wir werden ein neues Gesicht zeigen.“



Neuzugang Robert Zulj (LASK) vor dem Spiel:

…über seine Rückkehr zu LASK: „Wir haben über einen längeren Zeitraum sehr gute Gespräche geführt. Es ist wichtig, dass ich ein richtiges Bauchgefühl habe und das hat sich für den LASK entschieden. Mit so einem Kader ist es ganz normal, dass wir besser spielen wollen.“



…über die Bezeichnung seines Transfers als „Königstransfer“: „Mir ist egal, wie die den Transfer bezeichnen. Wichtig ist, dass ich bald bei 100 Prozent bin. Ich habe die größten Erwartungen an mich selbst.“







Pacult: "Das Warum weiß ich noch nicht" - "Klares Foul bei Nakamura"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…über das Spiel: „Wenn du von der ersten Minute an nicht hellwach bist und nicht bereit bist, gewisse Dinge zu machen, die im Fußball ganz normal sind, dann kannst du Probleme bekommen – und die haben wir heute bekommen. Das ‚Warum‘ weiß ich noch nicht. Das werden wir in den nächsten Tagen besprechen.

Die ersten zwei Tore haben wir uns halb selbst gemacht. Man sieht aber den Charakter der Mannschaft, wie sie sich gegen die Niederlage gestemmt hat. Das sind Attribute, die ich verlange und schlussendlich haben wir noch ein Tor gemacht und wir hätten noch ein zweites machen können. Der Sieg von LASK geht aber in Ordnung.“



…zum Zweikampf von Keito Nakamura gegen Klagenfurts Sinan Karweina: „Das kann man nicht als ‚Ball spielen‘ titulieren. Ein ganz klares Foul von hinten mit der offenen Sohle gegen die Achillessehne und gegen die Ferse von unserem Gegenspieler, also wo ist da der Ball, bitte?.“ Die beiden Herren (Schiedsrichter, Anm.) sollen sich das bitte nochmal anschauen und eine faire Entscheidung treffen.“



…über den neuen Kader (vor dem Spiel): „Er ist keine Wundertüte. Ich kannte die Spieler, ich habe gewusst, was sie können und wir haben uns für sie entschieden, weil wir überzeugt waren, dass sie die Lücke schließen.“



Thorsten Mahrer (SK Austria Klagenfurt) über den Spielverlauf: „Wir haben die 1. Halbzeit komplett verschlafen. LASK war in allen Belangen überlegen und ging verdient in Führung. Wir haben probiert, es in der zweiten Halbzeit besser zu machen und das ist uns gelungen. Leider bekommen wir das frühe 0:3. Im Endeffekt war es zu wenig heute. Wir hatten lange genug Zeit in der Vorbereitung. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, werden wir in der ersten Bundesliga nicht viel gewinnen, das muss allen klar sein.“



Matthias Imhof (Geschäftsführer und Geschäftsführer Sport SK Austria Klagenfurt) in der Halbzeitpause:

…über die Leistung der 1. Halbzeit: „Wir haben heute alles vermissen lassen und haben uns nichts zugetraut. Das war in der letzten Saison bei keinem Spiel der Fall.“



…über Schiedsrichter Harald Lechner: „Mir war schon klar – als ich die Ansetzung des Schiedsrichters gesehen habe – dass heute wieder so etwas kommt. Wir haben bei jedem Spiel Probleme mit ihm, wirklich bei jedem Spiel. Vor und nach dem Spiel ist alles wunderbar, nur beim Spiel sind wir nicht immer bevorteilt. Natürlich sind Emotionen dabei, aber das ist schon auch sachlich. Wir hatten ein paar Spiele mit ihm und es war nie positiv für uns. Es gab immer Fehlentscheidungen und Verletzungen von Spielern, wo er nicht einmal gepfiffen hat. Bei jedem Spiel war irgendetwas mit ihm.“



…über den Abgang des ehemaligen Geschäftsführers Harald Gärtner: „Sehr schade, dass Harald uns verlassen hat. Wir haben zwei Jahre zusammengearbeitet und hatten eine erfolgreiche Zeit. Ich bin mit unseren Gesellschaftern in Austausch und glaube, dass wir nächste Woche jemand Neues vorstellen werden.“



Walter Kogler (Sky Experte):

…über die Leistung von SK Austria Klagenfurt: „Bei Austria Klagenfurt hat man in der ersten Halbzeit gesehen, dass viel noch nicht passt. In der ersten Halbzeit waren die Klagenfurter in allen Bereichen unterlegen. Sie haben noch sehr viel zu arbeiten, um an den Leistungen anzuknüpfen, bei denen sie im letzten Jahr waren.“



…über die Leistung von LASK: „Man hat sich erwartet hat, dass die neu zusammengestellte Mannschaft ein neues Gesicht zeigt und das hat man heute gesehen. Es hat sehr viel zusammengepasst. Die Mannschaft hat heute funktioniert. Sie waren sehr aggressiv, richtig torhungrig und haben richtige Entscheidungen getroffen. Sie hatte die komplette Kontrolle über das Spiel, auch vielleicht unterstützt durch die neuen Spieler. Es hat wieder den Anschein, dass sich in Linz eine sehr gute Mannschaft zusammengefunden hat.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at