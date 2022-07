RZ Pellets WAC gegen SK Puntigamer Sturm Graz endet am Samstagabend mit 1:1 (1:1) - siehe auch SPIELBERICHT. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie des 1. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga von Sky Sport Austria. Auch zur "Causa" Dominik Baumgartner und einem möglichen Transfer noch in diesem Sommer vom Lavanttal zu Vizemeister Sturm Graz.

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 (26.) Kerschbaumer, 1:1 (44.) Sarkaria. Z: 5.400, SR: Christopher Jäger. Gelb-Rote Karte: Affengruber/Sturm (72.). Bes. Vork.: Baribo scheitert per Handelfmeter an Siebenhandl (24.).

"Waren nicht fehlerfrei, vor allem im Umschaltverhalten"

Chefcoach Robin Dutt (WAC) über...

…das Spiel: „Es war ein guter erster Schritt, aber wir waren nicht fehlerfrei, vor allem im Umschaltverhalten. Erst, wenn wir verschiedene Situationen als Aufgabe gestellt bekommen haben, können wir sagen, wie weit wir sind.“



…Raphael Schifferl: „Es war sein erstes Spiel in der Bundesliga und das war aller Ehren wert. Da hat ein junger Spieler gegen eine hohe Transfersumme gespielt. Er macht einen coolen Eindruck. Er hat einen Fehler gemacht und hat einfach weitergespielt. Das zeichnet einen guten Spieler aus.“



…das bevorstehende Testspiel gegen AC Milan: „Wir werden alle Spieler zum Einsatz bringen, damit wir in diesem englischen Rhythmus bleiben.“

"Sind neue Mannschaft und haben neues Spielsystem"

Torschütze Konstantin Kerschbaumer (WAC) über

...das Spiel: „Wir nehmen das Positive mit. Wir sind eine neue Mannschaft und haben ein neues Spielsystem. Der Punkt gegen Sturm ist auf jeden Fall okay. Wir haben jetzt ein neues Spielsystem und es funktioniert immer besser. Heute war es ein Abnutzungskampf und wir haben uns gegenseitig neutralisiert.“



…sein Tor und den vergebenen Elfmeter: „Super, wenn du so startest und so wieder in Österreich da bist. Schade, dass der Elfmeter nicht drinnen war. Letztes Jahr gab es einen klaren Elfmeterschützen.“

"Das wäre für mich der nächste Schritt gewesen"

Der 26-jährige Horner Dominik Baumgartner (WAC) in der Halbzeitpause über...

...seinen Wechselwunsch zum SK Sturm: „Sie sind letztes Jahr Zweiter geworden und spielen in der Champions League-Qualifikation. Das sind natürlich alles Punkte, die für mich den Ausschlag gegeben haben. Das wäre für mich der nächste Schritt gewesen, weil es der nächstgrößere Verein in Österreich ist nach Wolfsberg. Im Fußball kann alles passieren, es ist sicher nicht ausgeschlossen, aber es wird schwierig – ich habe es schon probiert. Wenn es nicht funktioniert, werde ich dieses Jahr 100 Prozent beim WAC geben.“



…seinen Genesungsprozess und sein Fehlen im Spiel gegen SK Sturm: „Gestern und heute habe ich schon am Ergometer trainiert, aber es war nicht möglich, heute zu spielen. Ich hätte liebend gerne gegen Sturm gespielt, weil es von der Kulisse her mit das beste Spiel ist, das wir dieses Jahr haben.“

"Er ist für uns ein Fixpunkt und so soll es auch bleiben"

Präsident Dietmar Riegler (WAC) in der Halbzeitpause über...

...den Wechselwunsch von Dominik Baumgartner zum SK Sturm: „Die Anfrage von Sturm Graz ist gekommen, aber für uns war klar: So einen Spieler können wir nicht einfach so ziehen lassen. Er ist für uns ein Fixpunkt und so soll es auch bleiben. Ich glaube, er wird das sicher verkraften, er ist ein Vollprofi durch und durch. In Österreich ist diese Spielerqualität sehr rar. Ich glaube, dass das Thema einmal beendet ist.“



…das Stadionprojekt: „Es sind noch ein paar Details zu klären. Wir brauchen auch eine zusätzliche Infrastruktur für Trainingsplätze. Das Stadionprojekt ist nicht eingeschlafen, es ist nur ein bisschen Ruhe momentan drinnen.“

"Fakt, dass uns Jakob Jantscher und Otar Kiteishvili enorm abgehen“

Chefcoach Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) zum Spiel: „Unter dem Gesichtspunkt, selbst kein gutes Spiel gemacht zu haben, keinen Elfmeter gemacht zu haben und gegen Ende noch eine rote Karte zu bekommen, ist der Punkt ein gutes Ergebnis für uns.

Die 1. Halbzeit war die schlechtere für uns, weil der WAC aggressiver war. Es war für mich dann defensiv okay, wir haben dann auch in Unterzahl kaum etwas zugelassen. Wir hatten nicht die Griffigkeit, die uns normal auszeichnet, aber es ist Fakt, dass uns Jakob Jantscher und Otar Kiteishvili enorm abgehen.“



Jakob Jantscher (Sturm Graz) in der Halbzeitpause über...

...Dominik Baumgartner: „Ich schätze ‚Baumi‘ sehr – als Typ und als Fußballer. Ich denke, dass er ein Innenverteidiger ist, der sehr viele Qualitäten mitbringt.“



…seinen Genesungsprozess: „Es ist erst noch eine Woche her und ist noch ziemlich akut. Wir müssen noch schauen, wie es weiterverläuft. Ich bin sehr motiviert und wir werden schauen und hoffen, dass sich das schnell wieder ausgeht.“

"System griff auch ohne Michael Liendl und Mittelfeld-Raute"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

...Leistung von Sturm Graz: „Wenn man bedenkt, dass sie 0:1 zurück waren und in der 2. Hälfte nach dem Ausschluss nur zu Zehnt waren, denke ich, dass Sturm mit dem Punkt leben kann. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen gut gerüstet. Es hat wenige Veränderungen im Kader gegeben und das Ziel war, an das Niveau von letzter Saison anzuschließen und ich denke, dass Sturm nicht weit weg ist.“



…Leistung vom WAC: „Der WAC war gut genug, dass er Sturm heute alles abverlangt hat. Wolfsberg war näher dran zu gewinnen, aber die wichtigste Erkenntnis aus Wolfsberger Sicht ist jene, dass das System – zumindest im heutigen Spiel – auch ohne Michael Liendl und die Raute im Mittelfeld greift und die Mannschaft das ganz gut umsetzt.“



…Robin Dutt: „Er arbeitet gerne mit jungen Spielern und scheut nicht, junge Spieler einzubauen und sie spielen zu lassen.“

Fotocredit: Richard Purgstaller.