Der SK Rapid Wien gewinnt gegen die SV Guntamatic Ried mit 1:0 (0:0) dank dem Tor des Tages von Joker Bernhard Zimmermann und bleibt auch nach der dritten Pflichtpartie (nach Uniqa-ÖFB-Cup und UEFA-Conference League-Quali-Hinspiel) der neuen Saison 2022/2023 weiterhin ohne Gegentor. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Allianz Stadion in Hütteldorf nachfolgend - siehe auch SPIEL-BERICHT. Bei der SV Ried erlitt Nikola Stosic eine schwere Verletzung und schied nach einer Viertelstunde aus - Verdacht auf Kreuzbandriss.

SK Rapid – SV Ried, 1:0 (0:0)

Sonntag, 24. Juli 2022, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, 17 Uhr, Z: 14.000, SR: Walter Altmann (Tirol).

Tor: 1:0 (78.) Zimmermann.

"Man kann von einem etwas glücklichen Sieg sprechen"

SK Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer über...

…das Spiel: „Man kann schon fast von einem etwas glücklichen Sieg sprechen, vor allem nach den ersten 60 Minuten. Wir haben aber einen Pflichtsieg eingefahren und wir wissen alle wie schwierig das manchmal ist, gerade wenn man drei Tage vorher bei 33 Grad ein sehr intensives Spiel hat. Wir sind die ersten 10-15 Minuten ganz gut in das Spiel gekommen, dann haben wir es bis zum letzten Drittel gut gemacht, dort haben uns dann allerdings die Lösungen gefehlt. Die Abstände haben nicht gepasst, die Laufwege und der letzte Pass auch nicht und das ist dann mit den zwei Wechseln wirklich viel besser geworden. Ab der 60. Minute haben wir verdient gewonnen.“



…das nächste Spiel am Donnerstag in Gdansk: „Das wird uns jetzt hoffentlich länger begleiten, dass wir immer Donnerstag - Sonntag planen. Natürlich mache ich nicht umsonst fünf Wechsel. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen und am Donnerstag müssen wir den nächsten Schritt machen. Das wird uns jetzt ein Stück weit selbstbewusster machen und dann bin ich überzeugt davon, dass wir die nächsten Schritte machen.“



…Rückkehr der verletzten Spieler: „Es ist nicht nur Patrick Greil, es fehlen auch zahlreiche andere Spieler. Wir hätten noch einige Trümpfe im Talon, aber aktuell haben wir nicht immer alle zur Verfügung und für das machen wir es ganz gut.“

„Werden mit dieser Mannschaft noch viel Freude haben“

Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport Rapid) über...

…wie weit Rapid derzeit ist (in Halbzeitpause): „Das ist momentan schwer zu beantworten, weil wir auch heute wieder einige Ausfälle haben und es so schwer ist eine gewisse Balance herbeizuführen. Trotzdem haben wir insgesamt gesehen noch einen sehr guten Kader mit guter individueller Qualität und jetzt gilt es das zu einem guten Team zusammen zu fügen. Möglicherweise braucht es noch ein wenig Zeit, aber die Jungs haben in den letzten Spielen schon gezeigt, dass sie gut sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dieser Mannschaft in Zukunft noch viel Freude haben werden.“



…Neuzugang Patrick Greil: „Er ist ein sehr wichtiger Spieler und hat sich auch bereits sehr gut eingefügt in die Mannschaft. Leider hat er sich leicht verletzt, aber wir hoffen dass er bald wieder zu 100% fit ist und am Donnerstag auch bereit ist für das Match.“



…Neuzugang Ante Bajic: „Er ist irrsinnig schnell, technisch fein und sehr torgefährlich. Er passt auch vom menschlichen gut zu uns. Auch von ihm erwarten wir uns, wie von den anderen Neuzugängen, sehr viel.“



…Yusuf Demir: „Er ist leicht verletzt und deshalb heute nicht dabei. Für ihn war es wichtig bei der U-19 Europameisterschaft dabei zu sein und dort zu sehen, dass er noch gut ist. Er hatte gewisse Dinge zu verarbeiten und ist auch nur ein Mensch. Natürlich verfügt er über sehr viel Klasse und Talent und ich gehe davon aus, dass es ihm gelingt diese Klasse heuer auf den Platz zu bringen. Wir würden es ihm alle wünschen und sind nach wie vor überzeugt von ihm.“





Siegtorschütze Bernhard Zimmermann über...

...das Spiel: „Die 2. Halbzeit haben wir gedrückt und am Ende auch den Sieg verdient. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der ausschlaggebende Grund war, aber oft brauchst du eine Einwechslung damit neue Energie aufkommt. Ried hat es in den ersten 60 Minuten gut gemacht. Natürlich ist das nicht leicht, weil gegen Rapid jeder noch einmal eine Schippe drauflegt, aber schlussendlich nehmen wir die drei Punkte mit.“



…das nächste Spiel am Donnerstag: „Man kann sich in allen Bereichen noch steigern und am Donnerstag legen wir hoffentlich wieder ein Feuerwerk ab und in die nächste Runde einziehen."

"Weit weg so eine Wuchtel rauszuhauen"

Rapid-Kapitän Guido Burgstaller (vor dem Match) über...

...Rapid-Rückkehr: „Für mich hat es mit Nürnberg und Rapid nur zwei Vereine gegeben. Ich habe zu meinem Berater gesagt, dass ich das zum Ende meiner Karriere noch einmal gerne machen würde. Das wäre ein romantischer Abschluss, weil ich doch noch ein bisschen an diese Romantik im Fußball glaube und dass es dann im Endeffekt mit Rapid geklappt hat, hat mich riesig gefreut. Ein Titel wäre schön, aber zu sagen wir wollen Meister oder Cupsieger werden, davon sind wir weit weg so eine Wuchtel rauszuhauen.“



…seine Rolle als Führungsspieler: „Ich bin dafür da die Jungs zu führen und mitzunehmen, vor allem wenn es auch einmal schlecht läuft.“



…Medientermine: „Es passt, aber ich muss es wirklich nicht jede Woche haben.“

"Druck ist definitiv ein anderer"

Rapid-Neuzugang Patrick Greil (in der Halbzeitpause) über...

…seine Verletzung: „Es ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass ich heute nicht spiele. Der Muskel hat schon etwas gehabt, dementsprechend muss man schauen wie es nächste Woche geht. Ich hab mich die letzten Tage aber schon ganz gut gefühlt und glaube auch, dass ich nächste Woche wieder ins Training einsteige. Ob es für Donnerstag reicht weiß ich noch nicht genau.“



…Umstieg von Austria Klagenfurt zu Rapid: „Der Druck ist definitiv ein anderer, aber es ist mir in den ersten Wochen trotzdem sehr gut gegangen. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und in erster Linie ist man Fußballprofi und deshalb da zum Fußball spielen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass der Verein sehr groß ist. Diverse Termine, diverse Testspiel und man sieht einfach welche Massen der Verein bewegt. Das ist eine coole Sache.“



…1. Halbzeit: „Wir sind gut hinein gestartet und hatten schon die Kontrolle, aber Ried hat auch sehr gut verteidigt. Sie sind im Umschaltspiel gefährlich und da muss man schauen, dass man in diesen Momenten hochkonzentriert ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in der zweiten Halbzeit umdrehen werden.“

„Erste Befund deutet auf Kreuzbandriss hin“

SV Ried-Chefcoach Christian Heinle (Trainer Ried) über...

...das Spiel: „Die Enttäuschung ist schon sehr groß, weil mehr Chancen spielt man gegen Rapid selten heraus. Wir müssen in der Halbzeit führen, dann hatten wir noch weitere Chancen und spätestens beim Stangenschuss muss es 1:0 stehen. Es ist also sehr bitter. Super Werbung für den Fußball, aber momentan eine große Enttäuschung. Wir sind momentan noch nicht in der Lage unser Spiel über 90 Minuten so zu spielen wie wir uns das vorstellen. Man hat aber gesehen in welche Richtung es gehen soll und ich kann mich nicht erinnern wann Ried hier einmal so ein Spiel abgeliefert hat.“



…Kader: „Wir sind schon vom Kader überzeugt. Es sind aber einige Spieler die aus der 2. Liga oder unserer Akademie gekommen sind und da geht es eben nicht so, dass sie im ersten Bundesligaspiel auswärts im Allianz-Stadion so performen wie sie es unterklassig oder im Nachwuchs gemacht haben. Es ist ein Prozess und das hat man heute gesehen.“



…Verletzung von Nikola Stosic: „Der erste Befund deutet auf einen Kreuzbandriss hin. Für uns extrem bitter.“

"Leider hat bei Ried der Abschluss versagt"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

...das Spiel: „Ried hat einen sehr couragierten Auftritt hingelegt, vor allem defensiv hatte man Rapid in der 1. Hälfte unter Kontrolle. Selber sind sie mit viel Mut in den Angriffsbereich gekommen und leider hat der Abschluss versagt. Man muss diese Möglichkeiten nutzen um etwas mitzunehmen und natürlich war auch etwas Pech dabei.“



…Rapid-Kader: „Sie haben einiges verändert und das war auch notwendig. Mit dem 5. Platz in der letzten Saison kann nämlich niemand zufrieden sein. Jetzt muss man endlich mal wieder Farbe bekennen und sagen, wir wollen Sturm angreifen können. Dazu brauchst du eine gute Offensive und da haben sie auch Spieler geholt.“

