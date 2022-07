Der TSV Egger Glas Hartberg gewinnt gegen CASHPOINT SCR Altach mit 2:1 (1:0. Matchwinner in der Profertil Arena war Doppeltorschütze Donis Avdijaj (Foto). Die wichtigsten Statements zu dieser Partie der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga, einschließlich dem Chefcoach-Debütanten Miroslav Klose nachfolgend.

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach, 2:1 (1:0)



Profertil Arena Hartberg; 2064 Zuschauer; SR: Kijas

Tore: 1:0 Donis Avdijaj (45./+1), 2:0 Donis Avdijaj (77.), 2:1 Adthe Nuhiu (84.).

"Kämpferisch top Leistung gezeigt"

TSV-Chefcoach Klaus Schmidt: „Die Mannschaft hat kämpferisch eine top Leistung gezeigt und war auch vor dem Tor, speziell Donis Avdijaj, sehr effektiv und darauf können wir aufbauen. Hinten haben wir sehr gut verteidigt. Es ist nämlich nicht einfach 70 lange Bälle in die Box zu verteidigen wo ein 2,05m großer Spieler steht und alles ablegt. Das haben wir richtig gut gemacht.“



Lukas Fadinger (Spieler TSV Hartberg): „Wir können alle sehr zufrieden sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich von Anfang an spielen konnte und mir der Trainer das Vertrauen gegeben hat. Dass das 1:0 so entstanden ist freut mich extrem. Wir sind die 1. Halbzeit eine hohe Intensität gegangen, haben den Gegner schnell unter Druck gesetzt und haben uns einige Chancen herausgearbeitet. Wir hätten da auch das zweite oder dritte Tor machen können. Die 2. Halbzeit haben wir uns dann schwerer getan, durch die Wechsel aber einen frischen Wind bekommen.“



TSV Keeper & Kapitän Rene Swete: „Wir wissen alle dass Fußball ein Ergebnissport ist und das wir gewinnen haben wir geschafft. Was für uns noch viel wertvoller ist sind die ersten 45 Minuten. Ich bin ein äußerst kritischer Mensch der Mannschaft und auch mir gegenüber, aber das war schon fast sehr gut. Ziel muss es trotzdem sein diese Leistung über 90 Minuten zu bringen.“

"Einige Spieler haben super Tag erwischt"

Doppeltorschütze Donis Avdijaj: „Wir waren entschlossen und einige Spieler haben einen super Tag erwischt. Ein riesen Kompliment an unseren Torwart, er hat überragend gehalten. Die ganze Mannschaft hat super gekämpft und gespielt, auch in Phasen in denen wir nicht so im Match waren. Unsere Chancen haben wir genutzt und ein Tor mehr geschossen als der Gegner.“

Klose: "Ihr Torhüter hat einen Sahnetag"

SCRA-Neo Chefcoach Miroslav Klose über...

...das Spiel: „Unterm Strich haben wir eine Niederlage kassiert. Meine Mannschaft hat die 1. Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Positionsspiel gefunden, 2. Halbzeit war eindeutig besser, auch dominant besser wo wir uns klare Torchancen herausgespielt haben. Dann kommt noch dazu, dass ihr Torhüter einen Sahnetag hat und wir den Ball nicht so richtig erwischen beim Abschluss. Letztendlich haben wir zwei Tore durch Eigenfehler bekommen. Das war das erste Druckspiel von dem ich gesprochen habe und jetzt müssen wir alles aufarbeiten.“



...Erkenntnisse für das nächste Spiel: „Wir bekommen die Tore zu einfach. Wir haben den Ball und finden nicht die Lösung. Sind auch nicht geduldig genug noch einmal auf die andere Seite zu kommen und den Gegner in Bewegung zu bringen. Ich sehe im Training, dass die Fortschritte schneller gehen, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir meinen Fußball spielen. Aber ich habe das betont, das ist etwas ganz anderes als das was sie letztes Jahr gespielt haben und vieles findet auch im Kopf statt.“



…sein Trainer Debüt in der Bundesliga: „Es war schön. Es ist das was ich mir erhofft habe, Profitrainer zu sein und das genieße ich.“



…das ländliche Altach: „Ich bin in der Provinz groß geworden und da fühlt man sich einfach wohl. Man kann in Ruhe arbeiten, man kann in Ruhe Dinge umsetzen und das ist das warum ich mich für Altach entschieden habe. Das sehe ich schon so, dass ich mehr zu verlieren habe als zu gewinnen, aber das war schon immer so und ich mag Herausforderungen. Ich kann hier etwas zurückgeben an die Menschen, dieses „Wir-Gefühl“ wird hier einfach gelebt und deswegen fühle ich mich auch so wohl.“



…Atmosphäre in der Kabine: „Die Kabine war mir immer heilig und das habe ich sehr genossen. Wir haben so eine Beziehung in der Mannschaft, da habe ich nicht das Gefühl, dass es auf einmal still wird wenn ich in die Kabine komme. Ich möchte, dass meine Mannschaft Spaß hat und dieses miteinander gelebt wird und das soll sich nicht unbedingt ändern wenn ich dazustoße, sondern sogar noch ein bisschen heiterer werden.“



…seine Einstellung: „Ich war ganz okay talentiert als Fußballer, habe mir selbst viel beigebracht und konnte durch meine Beobachtungsgabe sehr viele Dinge schnell lernen. Vor allem ehrlich zu dir selbst zu sein. Ich bin immer der Meinung du kannst jeden anlügen, aber wenn du vor dem Spiegel stehst musst du zu dem ehrlich sein, sonst kommst du nicht weiter im Leben. Es sind nicht immer die Anderen schuld. Glücklich bin ich wenn die Menschen um mich glücklich sind und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das gerne.“

"Reiht sich vielleicht ein in Riege mit Didier Deschamps und Zinedine Zidane"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Miroslav Klose als neuen Altach Trainer: „Ein toller Coup. Wenn ich daran denke wie viele Weltmeister überhaupt im internationalen Profigeschäft Trainer sind und noch vielleicht erfolgreiche, dann startet er vielleicht auch eine Karriere und reiht sich ein in eine Riege mit Didier Deschamps und Zinedine Zidane.

Er wird sich in Altach aber seine ersten Sporen verdienen müssen und es ist keine leichte Aufgabe. Man wird sehen wie er mit diesen Umständen in Altach und der Österreichischen Bundesliga umgehen wird.“

