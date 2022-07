Beim Auftakt-Match der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 für die SV Guntamatic Ried im Allianz Stadion am Sonntagnachmittag gegen Gastgeber SK Rapid Wien verletzte sich der zentrale Mittelfeldspieler der Innviertler, Nikola Stošić, bereits nach einer Viertelstunde schwer und musste von Sanitätern vom Feld getragen werden. Am heutigen Montag erfolgte die Diagnose, die erste Prognosen bestätigte: Kreuzbandriss!

Wie die Rieder in ihrer Klubaussendung vermelden, wurde bei Nikola Stošić am heutigen Montag ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 28. Juli, operiert.

Pechvogel Nikola Stošić. Der 22-jährige Serbe, geboren in der Mozartstadt Salzburg, kam im Februar 2021 vom FC Liefering zur SV Guntamatic Ried, wo er noch Vertrag bis Juni 2023 hat. Für die Innviertler absolvierte der Rechtsfuß bisher 41 Pflichtpartien (2 Assist), darunter 35 Bundesligaspiele.

Jugendvereine: 1. Salzburger SK 1919, FC Red Bull Salzburg, FC Liefering.

